Superliga e Arabisë Saudite bën kontakt të ri me yllin e madh të Real Madridit
Superliga e Arabisë Saudite po përshpejton përpjekjet për të siguruar shërbimet e sulmuesit të Real Madridit, Vinicius Junior, gjatë kësaj vere.
Zyrtarë të Ligës Saudite kanë zhvilluar bisedime të reja me përfaqësuesit e ndërkombëtarit brazilian, me synimin për të realizuar një transferim të bujshëm në afatin kalimtar të verës.
25-vjeçari raportohet se është i hapur për një kalim në Arabinë Saudite, në rast se nuk rinovon kontratën e tij me Real Madridin.
Marrëveshja aktuale e tij me klubin spanjoll skadon vitin e ardhshëm.
Nga ana tjetër, Real Madridi ka qenë aktiv në përpjekjet për të zgjatur qëndrimin e tij, me presidentin Florentino Perez që është një admirues i madh i lojtarit.
Bisedimet për një kontratë të re nuk kanë sjellë ende një marrëveshje përfundimtare për shkak të dallimeve financiare, megjithatë “Los Blancos” mbeten të vendosur për të marrë miratimin e brazilianit për vazhdimin e bashkëpunimit.
Ndërkohë, Vinicius thuhet se ndihet i kënaqur në Madrid, veçanërisht pas formës së tij të rikthyer nën drejtimin e trajnerit Alvaro Arbeloa. /Telegrafi/