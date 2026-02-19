Supergol nga Liridon Balaj, Drita kthehet fuqishëm në lojë ndaj Celjes
Drita e ka barazuar rezultatin në përballjen ndaj Celjes, në kuadër të play-offit të Ligës së Konferencës.
“Intelektualët” arritën ta përmbysën ndeshjen nga 0-2 në 2-2, ku golin e barazimit e shënoi Liridon Balaj.
Pas një pasimi të Limajt, Balaj shënoi një supergol për ta lënë të shtangur portierin mysafir (75’).
Për ta parë golin: VIDEO
Ndërkohë, kanë mbetur më pak se 15 minuta kohë për Dritën që të shkaktoi një përmbysje të madhe./Telegrafi
