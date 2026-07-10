Sunny Hill, festivali që u kthye në një simbol të Prishtinës
Sunny Hill Festival është një nga ngjarjet më të mëdha muzikore të organizuara në Kosovë, duke e kthyer Prishtinën në një pikë takimi për artistë ndërkombëtarë dhe mijëra adhurues të muzikës.
Festivali u themelua në vitin 2018 nga Dua Lipa dhe babai i saj, Dukagjin Lipa, me synimin për të promovuar muzikën, kulturën dhe imazhin e Kosovës në skenën ndërkombëtare.
Që nga edicioni i parë, Sunny Hill ka sjellë në skenën e tij emra të njohur të muzikës botërore, duke përfshirë artistë si Miley Cyrus, Calvin Harris, J Balvin, Burna Boy, Stormzy, Bebe Rexha, Shawn Mendes e shumë të tjerë.
Dua Lipa/Screenshot
Përveç yjeve ndërkombëtarë, festivali i ka dhënë hapësirë edhe artistëve nga Kosova dhe rajoni.
Përtej një festivali muzikor, Sunny Hill është shndërruar në një ngjarje me ndikim kulturor dhe turistik.
Bebe Rexha/Screenshot
Çdo verë, Prishtina mirëpret vizitorë nga vende të ndryshme, ndërsa atmosfera e krijuar rreth festivalit ka ndihmuar në promovimin e kryeqytetit kosovar si një destinacion i ri për muzikë dhe argëtim.
Me kalimin e viteve, Sunny Hill ka ndërtuar një identitet të veçantë, duke kombinuar skenën globale me energjinë lokale.
Sot ai konsiderohet një nga festivalet më të njohura në rajon dhe një nga projektet kulturore që ka sjellë më shumë vëmendje ndërkombëtare për Kosovën. /Telegrafi/
Burna Boy/Screenshot
Dua Lipa/Screenshot
Shawn Mendes/Screenshot