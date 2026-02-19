Suksesi i Bad Bunny: Ai mori rolin e tij të parë kryesor, do të luajë përkrah Javier Bardem dhe Edward Norton
Këngëtari Bad Bunny ka siguruar rolin e tij të parë kryesor në një film me metrazh të gjatë të quajtur "Porto Rico", me regji nga reperi portorikan Residente.
Filmi përshkruhet si një dramë epike western dhe historike e Karaibeve, e bazuar në ngjarje të vërteta nga historia e Porto Rikos, dhe së bashku me Bad Bunny, do të luajnë aktorë të famshëm si Edward Norton, Javier Bardem dhe Viggo Mortensen.
Gjithashtu, Alejandro G. Iñárritu u punësua si producent ekzekutiv. Ngjarja e filmit, siç thuhet në raport, bazohet në jetën e revolucionarit José Maldonado Román, i njohur si "Águila Blanca" (Shqiponja e Bardhë), i cili luftoi kundër kolonializmit në fund të shekullit të 19-të dhe udhëhoqi kryengritjet në luftën për identitetin dhe lirinë e popullit portorikan.
Residenti tha se kishte ëndërruar të bënte një film për vendin e tij që nga fëmijëria dhe donte të tregonte historinë e tij të vërtetë me intensitetin dhe ndershmërinë që meriton.
Bad Bunny ka pasur role më të vogla në filma dhe televizion deri më tani, por "Porto Rico" përfaqëson filmin e parë në të cilin ai do të luajë një nga personazhet kryesore.
Ky sukses vjen pas një viti mbresëlënës në të cilin ai performoi në shfaqjen e pushimit të Super Bowl dhe fitoi disa çmime Grammy, përfshirë atë për Albumin e Vitit.
Duke komentuar filmin, Edward Norton tha: "Ky film ndërton mbi traditën e filmave që i duam thellësisht, nga 'Kumbari' te 'Bandat e Nju Jorkut', që na kënaqin me dramën viscerale dhe personazhet dhe epokat ikonike, ndërsa në të njëjtën kohë na detyrojnë të përballemi me historinë që fshihet pas narrativës amerikane të idealizmit. Të gjithë e dinë se çfarë poeti i gjuhës dhe ritmit është René. Tani do të shohim se çfarë vizionari vizual është ai."
Ai shtoi, "Të bashkosh atë dhe Bad Bunny për të treguar historinë e vërtetë të rrënjëve të Porto Rikos do të jetë si flaka që gjen shkopin e dinamitit që po e priste."
Bad Bunny është shfaqur më parë në role dytësore, si në trillerin “Bullet Train” me Brad Pitt dhe komedinë kriminale “Caught Stealing” me Austin Butler. /Telegrafi/