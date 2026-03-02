Subaru ka filluar prodhimin masiv të automjetit elektrik E-Outback
Subaru për herë të parë ka filluar montimin e një automjeti elektrik për tregun global në fabrikën e vet në Japoni.
Prodhimi i E-Outback ka filluar në Uzinën Subaru Yajima, në veri të Tokios.
Deri më tani, modeli i vetëm plotësisht elektrik i markës - Subaru Solterra - është montuar në vendin e partnerit të zhvillimit në Toyota City, pranë Nagoyas.
Nga gushti 2025 deri në janar 2026, fabrika u përmirësua për prodhimin e modelit të ri me bateri E-Outback.
Tani, automjetet elektrike, motorët me benzinë dhe hibridet mund të montohen në të njëjtën linjë prodhimi.
Modeli E-Outback u bë automjeti i tretë elektrik i Subaru-së i zhvilluar së bashku me Toyota-n, pas Solterra dhe Uncharted.
Në SHBA, ai shitet me emrin Trailseeker. Modeli i ngjashëm i Toyota-s quhet bZ4X Touring.
Dallimi kryesor midis E-Outback dhe bZ4X Touring është se Toyota është e disponueshme në versionet me tërheqje në të gjitha rrotat e përparme dhe në të gjitha rrotat, ndërsa Subaru është ekskluzivisht me tërheqje në të gjitha rrotat. Sipas Subaru Germany, modeli pritet të hyjë në tregjet gjermane dhe evropiane në gjysmën e dytë të vitit 2026.
Bateria, me një kapacitet prej 74.7 kWh, do të ofrojë një autonomi prej afërsisht 450 km në ciklin WLTP. Kjo shifër duket konservative pasi Toyota, me një bateri të ngjashme, pretendon deri në 528 km.
Përveç E-Outback, një Solterra e përditësuar do të dalë në shitje në vitin 2026. I afërmi i Toyota bZ4X do të karikohet më shpejt dhe do të udhëtojë më shumë me një karikim të vetëm.
Për më tepër, në pranverën e vitit 2026, Uncharted - ekuivalenti i Toyota C-HR+ - do të shfaqet në Gjermani. /Telegrafi/