Studimi zbulon se veçoritë e inteligjencës artificiale të Google krijojnë "rreziqe të papranueshme" për fëmijët
Gjigantë të shumtë të internetit janë gjetur nën shqyrtimin e ligjvënësve, rregullatorëve dhe organizatave të shqetësuara për sigurinë e fëmijëve në internet.
Google dhe Kërkimi i saj me inteligjencë artificiale janë të fundit që kanë marrë kritika, transmeton Telegrafi.
Është interesante se mund të ketë qenë suksesi i Chromebook-ëve që e shkaktoi këtë - ato janë shumë të njohura si laptopë shkollorë.
Organizata Common Sense Media shpjegon se gjëja që e ndan inteligjencën artificiale të Google nga të gjitha shërbimet e tjera të inteligjencës artificiale është se ajo është "e kudondodhur në pajisjet personale dhe shkollore të fëmijëve".
Organizata gjeti disa probleme. Detyrat e shtëpisë janë një - Modaliteti i inteligjencës artificiale i Google do të bënte me kënaqësi të gjitha detyrat e shtëpisë që studenti duhej të bënte.
Më keq akoma, do të paraqiste përgjigje të ndryshme nga një përpjekje në tjetrën, ndonjëherë të sakta, ndonjëherë të gabuara.
Nga aty bëhet më keq. Sipas organizatës, Modaliteti i inteligjencës artificiale i Google "i dështoi fëmijët në krizë, duke përfshirë mungesën e shenjave të qarta të ideve vetëvrasëse, duke përforcuar shenjat e psikozës dhe manisë, duke vërtetuar të ngrënit e çrregullt duke përfshirë pastrimin dhe festimin e përdorimit të kanabisit".
Modaliteti i Inteligjencës Artificiale (AI Mode) është ndërfaqja e chatbot-it dhe shfaqet vetëm kur përdoruesi klikon butonin "Modaliteti i Inteligjencës Artificiale".
Ekziston gjithashtu funksioni Përmbledhje e AI-së, i cili shfaqet automatikisht. Një pikë e rëndësishme pengese është se asnjëra veçori nuk mund të çaktivizohet.
Në përmbledhje, funksionet e IA-së të Google performuan dobët në shtatë nga tetë "Parimet e vendosura të IA-së" që organizata teston. /Telegrafi/