Studimi gjerman zbulon se qindra mijëra fëmijë kanë varësi nga mediat sociale
Më shumë se një e katërta e të gjithë fëmijëve dhe të rinjve në Gjermani përdorin mediat sociale në një masë të rrezikshme ose edhe patologjike, sipas një studimi të ri.
Sjellja varësie është në rritje, sipas shifrave të reja nga siguruesi shëndetësor DAK-Gesundheit, të cilat iu vunë në dispozicion dpa në Berlin të hënën.
Vjeshtën e kaluar, 21.5% e të anketuarve raportuan përdorim të rrezikshëm të mediave sociale - krahasuar me 21.1% në shtator/tetor 2024.
Kur bëhet fjalë për videot online, 21.4% konsumuan një sasi të rrezikshme, krahasuar me 13.4%.
Studimi zbuloi se 6.6% e përdoruesve të mediave sociale dhe 4% e përdoruesve të videove konsiderohen të varur.
Kjo do të thotë se rreth 350,000 fëmijë dhe të rinj kanë një përdorim "patologjik" të mediave sociale, vlerësoi DAK-Gesundheit.
Kombinimi i atyre në rrezik me ata të varur do të thotë që më shumë se një ose katër fëmijë ose të rinj në Gjermani përdorin mediat sociale në një mënyrë problematike.
Për të qenë patologjike, media duhet të përdoret aq shumë sa përdorimi është më i gjatë se sa ishte planifikuar ose lejuar dhe ka pasoja negative në fusha të tjera.
Këto përfshijnë mbërritjen vonë në shkollë, marrjen e notave më të ulëta, përjetimin e çrregullimeve të gjumit dhe simptoma të tjera që mund të shoqërojnë humbjen e kontrollit.
Përdorimi i rrezikshëm është i gjerë, por ende nuk është rrënjosur në një shkallë të rëndë.
Studimi zbuloi se fëmijët dhe të rinjtë përdorin mediat sociale për një mesatare prej 2.7 orësh në një ditë normale jave dhe 3.3 orë në fundjavë. Koha mesatare e kaluar duke përdorur mediat sociale ka rënë pak.
Kryetari i DAK-Gesundheit, Andreas Storm, megjithatë e quajti zhvillimin alarmant.
"Ne duhet të veprojmë shpejt tani për të mbrojtur dhe forcuar fëmijët tanë", tha ai.
Sipas tij, vetëm futja e kufizimeve të moshës nuk është e mjaftueshme; nevojitet gjithashtu më shumë trajnim për shkrim-leximin mediatik.
Të dyja partitë në qeverinë e koalicionit të Gjermanisë po shqyrtojnë mënyra për të kufizuar aksesin e fëmijëve në mediat sociale. /Telegrafi/