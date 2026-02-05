Studentët shqiptarë të juridikut të zhgënjyer, paralajmërohen protesta për provimin në shqip të jurisprudencës
Studentët shqiptarë të drejtësisë të zhgënjyer nga përgjigja e Ministrisë së Drejtësisë, e cila nuk po lejon që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe, po vetëm në atë maqedonase. Mevlan Ademi nga iniciativa studentore, paralajmëron se mund të përshkallëzojnë nisëm e tyre me protesta nëse situata mbetet e pazgjidhur.
“Jemi të zhgënjyer nga përgjigja e paqartë juridike nga Ministria e Drejtësisë. Provimi i jurisprudencës ka për qëllim vlerësimin e njohurive juridike e jo atyre gjuhësore, siç e kishin arsyetuar të njëjtit. Ende nuk kemi përgjigje nga disa të adresuarit tanë të peticionit, gjithsesi u bëjmë thirrje institucioneve dhe deputetëve të reagojnë për të njëjtën. Ish-ministri i Drejtësisë ka depozituar propozim-ligjin që zgjidh problematikën tonë, kështu që u mbetet deputetëve të veprojnë. Gjithsesi, kanë kaluar dy gjenerata të juristëve që kur e kemi adresuar këtë problematikë, prandaj nuk ka zgjidhje. Jemi duke e mbajtur hapur mundësinë e përshkallëzimit të iniciativës tonë me ndonjë protestë”, tha Mevlan Ademi, student.
Pas refuzimit të kërkesës së studentëve, nga Ministria thanë se provimi i jurisprudencës nuk mund të mbahet në shqip sepse shërben si test për njohjen aktive të gjuhës maqedonase, e cila, sipas tyre, është kusht ligjor për ushtrimin e profesioneve juridike. Duke e komentuar Ligjin për përdorimin e gjuhëve, nga Ministria e Drejtësisë thonë se zbatimi i ligjit nuk mund të shqyrtohet në mënyrë të izoluar, por në korrelacion me rregulloret e tjera relevante.
“Meqenëse sipas Ligjit për përdorimin e gjuhëve, gjuha maqedonase dhe alfabeti i saj cirilik është gjuhë zyrtare në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe se, krahas gjuhës maqedonase, gjuhë zyrtare është edhe gjuha që flitet nga të paktën 20% e popullsisë që flet një gjuhë tjetër përveç maqedonishtes, kushti për njohjen aktive të gjuhës maqedonase është i domosdoshëm gjatë dhënies së provimit të jurisprudencës, e që në esencë paraqet kusht që të jepen të gjitha provimet e cekura që janë kusht për zgjedhjen e personit për gjyqtar, prokuror publik, avokat, noter dhe përmbarues”, thonë nga Ministria e Drejtësisë.
Nga Ministria e Drejtësisë thonë se Ligji për Provimin e Jurisprudencës nuk parashikon dhënien e provimit në gjuhë tjetër përveç maqedonishtes, ndonëse në ligj nuk ekziston dispozitë që e ndalon shprehimisht këtë, ndërsa Ligji për Përdorimin e Gjuhëve obligon institucionet të mundësojnë përdorimin e shqipes në të gjitha procedurat shtetërore.
Propozim-ligji që do ta lejonte provimin edhe në gjuhën shqipe ishte përgatitur në vitin 2024, por u hoq nga agjenda pas ndryshimit të pushtetit, ndërkohë që 385 studentë shqiptarë të juridikut kërkojnë përmes peticionit që provimi të jepet në gjuhën në të cilën studiojnë, si e drejtë e garantuar me ligj./TV21/