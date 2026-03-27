Stoilkovski: Nuk do të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare
Këshilltari për Komunikim dhe Marrëdhënie me Publikun në kabinetin e Kryeministrit, Naum Stoilkovski, thotë se nuk do të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare.
"Ato ekzistojnë vetëm në mendjet e Venko Filipçes, Jon Frçkovskit dhe atyre personazheve që kanë mbetur në LSDM. Nuk do të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare", thotë Stoilkovski.
Stoilkovski foli edhe për zgjedhjen e kryeprokurorit të ri ku theksoi se zgjedhja e tij është hapi më demokratik i ndërmarrë ndonjëherë nga një qeveri drejt Zyrës së Prokurorit Publik.
Siç thotë ai, ky është një njeri me një dosje të pastër.
“Është zgjedhur një njeri me një karrierë të pastër dhe profesionale, i respektuar nga kolegët e tij, propozimi erdhi prej tyre, kandidatura është e tija - ai ka vullnetin, ka dëshirën, nuk është i përfshirë në politikë”, tha Stoilkovski./Telegrafi/