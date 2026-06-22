Starmer mbyll kapitullin si kryeministër i Britanisë me një fjalim emocional
I emocionuar, Keir Starmer falënderoi gruan e tij Victoria, të cilën e përshkruan si "shkëmbi" i tij.
“Kur të lë punën më të madhe në vend, do të kaloj më shumë kohë në punën më të rëndësishme, duke qenë bashkëshorti më i mirë që mundem për gruan time fantastike Vic, e cila ka qenë një shkëmb pranë meje në kohë të mira dhe të këqija, dhe duke qenë babai më i mirë që mundem për fëmijët e mi të bukur që janë krenaria dhe gëzimi im”, deklaroi ai.
@bbcnews UK Prime Minister Keir Starmer became emotional as he thanked his family during his resignation speech at Downing Street. #KeirStarmer #UKPolitics #PrimeMinister #DowningStreet #Parliament #Labour #BBCNews ♬ original sound - BBC News
Gjithashtu, Starmer falënderoi "të gjithë ata miq dhe kolegë që kanë qenë në krahun e tij për këto gjashtë vitet e fundit për përkushtimin, shërbimin dhe mbështetjen e tyre të jashtëzakonshme".
"Dua të falënderoj stafin e shkëlqyer të Nr. 10 dhe shërbimin civil të jashtëzakonshëm të vendit tonë, të cilët ia kushtojnë jetën e tyre shërbimit publik", shtoi ai.
Ndryshe, Starmer dha dorëheqje si kryeministër i Britanisë, duke iu nënshtruar presionit të fortë nga ligjvënësit dhe duke e vendosur vendin në rrugën e zgjedhjes së një udhëheqësi të gjashtë në shtatë vjet.
Ai deklaroi se do t’i japë pasardhësit të tij “mbështetjen e plotë dhe të qartë”. /Telegrafi/