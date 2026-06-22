Jep dorëheqje kryeministri i Britanisë, Keir Starmer
Keir Starmer njoftoi se po jep dorëheqjen si kryeministër i Britanisë, duke iu nënshtruar presionit të fortë nga ligjvënësit dhe duke e vendosur vendin në rrugën e zgjedhjes së një udhëheqësi të gjashtë në shtatë vjet.
“Pyetja që po bën partia ime tani është nëse unë jam në pozicionin më të mirë për të na udhëhequr në zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme”, deklaroi Starmer.
“E kam dëgjuar përgjigjen e partisë sime për këtë pyetje dhe e pranoj atë përgjigje me mirësjellje. Çdo vendim që kam marrë ka qenë për të vënë vendin që dua në radhë të parë. Kjo është arsyeja pse do të jap dorëheqjen si udhëheqës i Partisë Laburiste. Kam folur me Madhërinë e Tij Mbretin këtë mëngjes për ta informuar për vendimin tim”, shtoi ai.
Starmer tha se i ka kërkuar Komitetit Ekzekutiv Kombëtar të Partisë Laburiste të përcaktojë një orar për një garë për lidershipin e Partisë Laburiste, me hapjen e nominimeve më 9 korrik.
Nominimet do të mbyllen para pushimeve të verës parlamentare, më 16 korrik.
Në rast të një gare, kjo do të sigurojë që të ketë një udhëheqës të ri të Partisë Laburiste deri në kohën kur parlamenti të kthehet në shtator.
Starmer deklaroi se do t’i japë pasardhësit të tij “mbështetjen e plotë dhe të qartë”. /Telegrafi/