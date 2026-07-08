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Keir Starmer u ka kërkuar udhëheqësve të NATO-s të tregojnë "unitet dhe forcë" në sfondin e luftës në Ukrainë dhe luftës në Iran.

Duke mbajtur fjalën e tij hapëse për gazetarët në Ankara, kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar tha: "Është shumë e rëndësishme që, si udhëheqës, të tregojmë unitetin dhe forcën e NATO-s në një kohë si kjo, dhe kjo është ajo që do të bëjmë në këtë samit këtu këtë mëngjes".

Mbledhja e kësaj jave e anëtarëve të NATO-s është lënë në hije nga Donald Trump dhe kritikat e tij ndaj aleancës - dhe jo për herë të parë, transmeton Telegrafi.

Udhëheqësit filluan samitin e vitit të kaluar në Hagë në Holandë të përballur me thirrjet e presidentit amerikan për të rritur shpenzimet e tyre të mbrojtjes - një thirrje të cilës vendet e NATO-s i kishin kushtuar vëmendje deri në fund të takimit.

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Përpara takimeve të sotme në Turqi, Trump ka shprehur edhe një herë dëshirën për të marrë kontrollin e Grenlandës nga aleati i NATO-s, Danimarka.

Mosmarrëveshja mbi ishullin gjysmëautonom në fillim të këtij viti "dëmtoi marrëdhënien time me NATO-n", tha Trump, ndërsa sugjeroi gjithashtu që SHBA-të mund të largojnë trupat e tyre nga Evropa.

Shefi i NATO-s, Mark Rutte, i tha Sky News më parë se Trump ishte "i përkushtuar" ndaj aleancës, por kishte "pritje" mbi angazhimet e aleatëve për shpenzimet e mbrojtjes. /Telegrafi/

Nga BotaBotë