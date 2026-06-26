Starlink ofron internet falas në Venezuelë pas tërmeteve shkatërruese
Starlink, njësia e internetit satelitor e Space X të Elon Musk, do të ofrojë shërbime falas për përdoruesit në Venezuelë për një muaj.
Kompanitë kryesore të telekomunikacionit në Venezuelë po ofrojnë gjithashtu internet, televizion dhe lidhje telefonike falas për të ndihmuar njerëzit të qëndrojnë në kontakt pas tërmeteve.
Kompani të tilla si Cantv dhe Digitel janë të përfshira në skemë.
For those impacted by the devastating earthquakes in Venezuela, Starlink is providing free service through July 25 to new and existing customers. We’re also working to rapidly deploy Starlink terminals and restore connectivity to the hardest-hit areas → https://t.co/QDjq988jt0
— Starlink (@Starlink) June 25, 2026
Megjithatë, kjo pengohet nga dëmet e përhapura të tërmeteve, të cilat kanë goditur keq infrastrukturën e vendit në disa vende.
Dhjetëra mijëra njerëz janë raportuar të zhdukur deri më tani, me frikën se numri i të vdekurve do të vazhdojë të rritet. /Telegrafi/
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