Windows 10 apo Windows 11 – pse sistemi i vjetër është bërë rrezik?
Microsoft po i shtyn gjithnjë e më shumë përdoruesit e Windows 10 që të kalojnë në Windows 11, pasi sistemi më i vjetër po përballet me fundin e mbështetjes zyrtare dhe rritjen e rreziqeve të sigurisë.
Edhe pse Windows 10 vazhdon të përdoret nga miliona persona në mbarë botën, mungesa e përditësimeve të rregullta të sigurisë mund ta bëjë atë një objektiv më të lehtë për sulme kibernetike. Pa mbështetje të plotë nga Microsoft, zbulimi i dobësive të reja mund të mos shoqërohet me rregullime të menjëhershme.
Windows 11 është krijuar me kërkesa më të larta harduerike dhe përfshin masa të reja sigurie, si mbështetja më e avancuar për TPM 2.0, Secure Boot dhe mbrojtje më të forta kundër kërcënimeve moderne.
Megjithatë, kalimi te Windows 11 nuk është i lehtë për të gjithë përdoruesit. Shumë kompjuterë që punojnë pa probleme me Windows 10 nuk i plotësojnë kërkesat minimale të sistemit të ri, duke i detyruar disa persona të blejnë pajisje të reja.
Ekspertët paralajmërojnë se vazhdimi i përdorimit të Windows 10 pas përfundimit të mbështetjes mund të sjellë rreziqe, veçanërisht për kompjuterët që përdoren për punë, banka online apo ruajtjen e të dhënave të rëndësishme.
Për përdoruesit që nuk mund të kalojnë menjëherë në Windows 11, ekzistojnë disa alternativa, përfshirë programet e zgjeruara të sigurisë ose instalimin e sistemeve të tjera operative, por zgjidhja afatgjatë mbetet kalimi në një platformë të mbështetur. /Telegrafi/