FBI ka lëshuar një paralajmërim urgjent: Kriminelët kibernetikë po hyjnë në llogari dhe po vjedhin imazhe intime
Autorët e sulmeve në masë të madhe mbështeten te taktikat e inxhinierisë sociale për të shënjestruar njerëzit, thuhet në paralajmërim. Viktimat shpesh përballen me shantazh, ndërsa përmbajtja e vjedhur prej tyre mund të publikohet në internet.
“Viktimat shpesh përballen me riviktimizim përmes ngacmimeve, shantazhit seksual (sextortion), përndjekjes ose sulmeve të tjera të drejtpërdrejta, siç është reklamimi i përmbajtjes së vjedhur në vetë faqen e viktimës në rrjetet sociale”, shkroi FBI-ja.
Këto lloj veprash penale janë të njohura prej vitesh. Megjithatë, paralajmërimi publik i FBI-së mund të tregojë se incidente të tilla janë në rritje, sipas Rachel Tobac, drejtoreshë ekzekutive e kompanisë SocialProof Security, e cila merret me trajnime për ndërgjegjësimin mbi sigurinë.
Tobac tha se këto sulme janë veçanërisht të drejtuara ndaj djemve të rinj dhe përbëjnë një problem serioz të shëndetit publik, pasi në disa raste viktimat detyrohen edhe të vetëlëndohen.
Sipas FBI-së, sulmuesit përdorin sulme të drejtpërdrejta ndaj llogarive, duke shfrytëzuar fjalëkalime të vjedhura ose të përdorura më parë. Ata gjithashtu paraqiten në mënyrë të rreme si përfaqësues të shërbimit të klientit, duke pretenduar se punojnë për Instagramin ose kompani të tjera të rrjeteve sociale dhe kontaktojnë viktimat me pretekstin se duhet t’u rikthejnë llogarinë.
Disa hakerë përdorin edhe email-e phishing që përmbajnë domene të rreme, të cilat duken si faqe legjitime të hyrjes në rrjetet sociale.
Për t'u mbrojtur, përdoruesve u rekomandohet të përdorin fjalëkalime unike dhe t’i ruajnë ato në një menaxher fjalëkalimesh. Gjithashtu, duhet të aktivizojnë autentifikimin me shumë faktorë dhe të jenë të kujdesshëm ndaj personave që i kontaktojnë pa paralajmërim duke pretenduar se punojnë për një kompani të rrjeteve sociale.
FBI-ja thekson se kompanitë teknologjike zakonisht nuk i kontaktojnë përdoruesit në këtë mënyrë dhe u bën thirrje njerëzve të shmangin ruajtjen e fotografive intime në llogari online. /Telegrafi/