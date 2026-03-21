Stacioni ndërlidhës i gazit midis Maqedonisë dhe Serbisë, do të vendoset në funksion në fillim të vitit 2028
Në më pak se dy vjet, nga fillimi i vitit 2028, do të vihet në funksion ndërlidhësi i gazit midis Serbisë dhe Maqedonisë, të cilin Serbia do të fillojë ta ndërtojë këtë vit, njoftoi Ministrja serbe e Minierave dhe Energjisë Dubravka Dedoviq-Handoviq.
Projekti është pjesë e përpjekjeve më të gjera për të përmirësuar sigurinë energjetike në rajon, me Serbinë, Greqinë, Maqedoninë dhe Bullgarinë të gatshme të forcojnë bashkëpunimin e tyre.
Kapaciteti i planifikuar i ndërlidhësit është afërsisht 1.5 miliardë metra kub gaz në vit.
Ai do t'i ofrojë Serbisë një rrugë shtesë furnizimi, duke përfshirë aksesin nëpërmjet tubacionit TANAP dhe terminaleve të gazit natyror të lëngshëm (LNG) në Greqi.
Serbia ka rezervuar tashmë 300 milionë metra kub gaz në vit në terminalin e gazit natyror të lëngshëm në Aleksandropolis për një periudhë prej 10 vitesh.
Beogradi po thekson gjithashtu progresin e tij drejt integrimit në tregun evropian të energjisë elektrike, me qëllim që të bëhet vendi i parë jashtë BE-së që i bashkohet.