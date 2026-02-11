Spitali i Mitrovicës jep detaje për gjendjen e të plagosurit
Një 25-vjeçar i plagosur nga të shtënat me armë zjarri në Mitrovicë të Jugut, është paraqitur në Shërbimin Emergjent të Spitalit të Përgjithshëm “Dr. Sami Haxhibeqiri”, rreth orës 19:48.
Zëdhënësi i Spitalit Rajonal në Mitrovicë, Shpend Fazliu, ka konfirmuar për KosovaPress, se pacienti ka pësuar lëndime në këmbë dhe aktualisht po merr trajtim dhe terapi mjekësore, ndërsa gjendja e tij shëndetësore është stabile dhe jashtë rrezikut për jetë.
“Sonte, rreth orës 19:48, në Shërbimin Emergjent është paraqitur një pacient 25-vjeçar me lëndime në këmbë. I njëjti është duke u trajtuar dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetë,” ka deklaruar Fazliu.
Rasti ndërlidhet me incidentin e raportuar më herët me armë zjarri në rrugën “UÇK”, në Mitrovicë të Jugut, ku Policia e Kosovës ka arrestuar dy persona të dyshuar dhe po vazhdon hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes.