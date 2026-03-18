Spanja ndan 1 miliard euro të tjera në ndihmë ushtarake për Ukrainën
Spanja do t'i ofrojë Ukrainës një paketë të re ndihme ushtarake me vlerë 1 miliard euro në vitin 2026.
Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez e deklaroi këtë gjatë një konference të përbashkët për media me presidentin Volodymyr Zelensky, raporton Ukrinform, përcjell Telegrafi.
"Do të doja të paraqesja masa të reja nga Spanja — para së gjithash, një paketë të re ndihme ushtarake me vlerë 1 miliard euro për vitin 2026. Në total, ndihma e Spanjës në këtë luftë ka arritur në 4 miliardë euro", ka thënë Sanchez.
Ai shtoi se një pjesë e kësaj ndihme parashikon prodhimin e përbashkët të produkteve të mbrojtjes.
Kreu i qeverisë spanjolle vuri në dukje gjithashtu se Spanja kohët e fundit ka filluar financimin e programit SAFE, i cili pritet gjithashtu të ndihmojë në financimin e nevojave të Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës në vitin 2026.
Sanchez siguroi se Ukraina mund të mbështetet në ndihmën e Spanjës si në mbrojtjen kundër Vladimir Putinit ashtu edhe në rindërtimin e ardhshëm të vendit.
"I dashur president [Zelensky], Spanja do ta ndihmojë gjithmonë Ukrainën. Nuk duhet të harrojmë se kush qëndron në origjinën e kësaj lufte të padrejtë dhe brutale", theksoi ai.
Siç raportoi Ukrinform, presidenti Volodymyr Zelensky është për një vizitë në Spanjë. /Telegrafi/