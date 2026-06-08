Zgjedhjet në Armeni, Pashinyan shënon fitore historike
Armenët i dhanë kryeministrit në detyrë Nikol Pashinyan një mandat tjetër për një të ardhme të ekuilibruar dhe pro-perëndimore, ndërsa rezultatet e hershme tregojnë se partia e tij është në krye.
Votimi sinjalizon gjithashtu zvogëlimin e ndikimit në një rajon dikur të dominuar nga Rusia, pavarësisht kërcënimeve të raportuara nga Moska dhe pretendimeve për ndërhyrje.
Armenia dhe Rusia teknikisht janë aleate, por Moska i ka krahasuar ambiciet e ish-republikës sovjetike për t'u bashkuar me Bashkimin Evropian me një nga arsyet pse ajo shkaktoi pushtimin e Ukrainës në vitin 2022.
Me më shumë se 60% të votave të numëruara, partia Kontrata Civile e Pashinyan+ kryeson kundër aleancës Armenia e Fortë të miliarderit rus-armen Samvel Karapetyan me 51.2% kundrejt 23%, tha Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
Dy forca të tjera opozitare, aleanca "Armenia" e ish-presidentit Robert Kocharyan dhe partia Armenia e Begatë, gjithashtu kaluan pragun zgjedhor, duke fituar përkatësisht 9.9% dhe 4.1% të votave.
Pjesëmarrja në votime ishte 59%, tha komisioni.
Pashinyan përshëndeti "fitoren historike të partisë”, që sipas tij “do të sigurojë përjetësinë dhe zhvillimin e Armenisë".
Ai u zotua të "vazhdojë kursin e afrimit me Perëndimin", ndërsa zhvillon gjithashtu marrëdhëniet e Armenisë me Rusinë.
"Populli armen votoi për prosperitet dhe bashkëpunim rajonal dhe shpresoj se kjo do të marrë një përgjigje pozitive nga Turqia dhe Azerbajxhani", tha ai në një konferencë për shtyp.
Ai gjithashtu u zotua për "zhdukjen përfundimtare të sistemit kriminal-oligarkik nga Armenia", duke thënë: "Udhëheqësit e këtyre forcave duhet të mbahen penalisht përgjegjës". /Telegrafi/