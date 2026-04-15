SPAK godet grupin kriminal të kokainës: Sekuestrohen mbi 12 milionë euro dhe 89 automjete, lëshohen 11 urdhër-arreste
SPAK ka reaguar zyrtarisht lidhur me goditjen e një grupi kriminal ndërkombëtar të trafikut të kokainës, i cili dyshohet se ka vepruar gjatë viteve 2019-2021 në Amerikën Latine, Belgjikë dhe Holandë.
Sipas Prokurorisë së Posaçme, janë dokumentuar tetë episode të trafikimit të kokainës në sasi të mëdha, ndërsa hetimet janë zhvilluar nga hetuesit e BKH-së nën drejtimin e prokurorëve të posaçëm, në bashkëpunim me Eurojust, Europol dhe agjencitë ligjzbatuese në Francë, Holandë dhe Mbretërinë e Bashkuar.
Me kërkesë të SPAK, GJKKO ka caktuar masën e sigurimit “arrest në burg” ndaj 11 shtetasve shqiptarë. Sipas njoftimit, sot janë arrestuar Lulzim Pepaj, Florian Marku dhe Anton Kola, ndërsa Policia e Shtetit në bashkëpunim me BKH-në vijon veprimet për lokalizimin e personave të tjerë, disa prej të cilëve nuk ndodhen në territorin e Shqipërisë.
Tetë episodet e trafikut të kokainës
SPAK rendit tetë episode të dyshuara të trafikut, ku përfshihen ngarkesa të mëdha të nisura nga vende të Amerikës Latine drejt porteve në Holandë, kryesisht në Roterdam, si dhe raste sekuestrimesh në Amsterdam dhe në autostrada në Holandë.
Në njoftim përmendet edhe sekuestrimi i: 8.5 kg në Amsterdam (21.03.2020); 1,018 kg nga Peruja drejt Roterdamit (7-8 prill 2020), me vlerë shitjeje mbi 1.3 milionë euro; ngarkesa të tjera të dyshuara, përfshirë 2020 kg nga Ekuadori, 516 kg të sekuestruara në Peru, 500 kg në Roterdam, rreth 1600 kg (me 104 kg të sekuestruara), si dhe 1238,39 kg të fshehura në banane dhe 531 kg të fshehura në rrush të thatë.
Sekuestro preventive: 232 pasuri, vlera 12 milionë euro
SPAK bën të ditur se me vendimin nr. 273, datë 14.04.2026, GJKKO ka vendosur sekuestro preventive mbi 232 pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, me vlerë të përafërt 12 milionë euro, në pronësi të drejtpërdrejtë apo të tërthortë të personave nën hetim.
Në listën e pasurive të sekuestruara përfshihen: pasuritë/kuotat e disa shoqërive tregtare (përfshirë “P… GROUP”, “HEC A…I”, “B….V”, “Sh……i 2013”, “O….. Hotel”, “M….. N… A………”, “E…… AL”); 60 pasuri të paluajtshme (tokë, truall, hotel, poste parkimi, apartamente) në Tiranë, Kamëz, Lezhë, Shëngjin, Sarandë dhe Himarë; 89 automjete të llojeve të ndryshme; 72 llogari bankare të personave fizikë/juridikë dhe personave të lidhur me ta.
SPAK njofton se më 15 prill 2026, Policia e Shtetit dhe Agjencia e Administrimit të Pasurive kanë nisur procedurat për bllokimin e aseteve në zyrat e regjistrimit dhe në bankat e nivelit të dytë.
