Sot mot pranveror, të premten shi e rënie e temperaturave
Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se sot në Kosovë do të mbajë mot i vranët dhe me intervale me diell.
Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 0 deri 2 gradë Celsius, ndërkaq ato maksimale nga 13 deri 16 gradë.
Era do të fryjë nga veriperëndimi 1-9m/s.
Ndërkaq, për të premten IHK parashikon mot me shi, ndërkaq në viset malore shi me borë.
Po ashtu do të ketë rënie të temperaturave maksimale për disa gradë.
