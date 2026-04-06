Sot mot me diell, temperaturat shënojnë ngritje
Mot me diell dhe vranësira të shpërndara parashihet për të hënën (sot).
Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 1 - 4°C, ndërsa ato maksimale e ditës parashihet të lëvizin ndërmjet 18 - 23°C.
Ndërkohë, do të fryjë erë nga drejtimi i veriperendimit me shpejtësi 1-3m/s.
Java parashihet me kushte të qëndrueshme meteorologjike.
Të martën dhe të enjten paraqiten kushte që në disa zona të ketë riga shiu./Telegrafi/
