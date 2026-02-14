Sony ndalon prodhimin e regjistruesve Blu‑ray
Sony ndalon regjistruesit Blu‑ray pa pasardhës, mediat fizike humbasin një tjetër shtyllë.
Kompania Sony ka konfirmuar ndalimin e prodhimit dhe shitjes së regjistruesve Blu‑ray në nivel botëror, pa ndonjë model të ri pasardhës.
Ndër pajisjet që dalin nga prodhimi janë modeli i njohur BDZ‑ZW1900 dhe modelet e serive FBT dhe FBW.
Edhe pse regjistruesit janë larguar nga tregu, lojtarët standardë Blu‑ray dhe disqet e regjistruar qëndrojnë në shitje.
Lëvizja e Sony pason zvogëlimin e divizionit të mediave fizike në 2024 dhe tërheqjen nga formatet MiniDisc dhe MiniDV.
Ekspertët paralajmërojnë se kjo është një tjetër goditje për adhuruesit e mediave fizike, pasi Blu‑ray ende ofron cilësi më të lartë audio dhe video në krahasim me shërbimet e “striming”, duke ofruar pronësi reale të përmbajtjes.
Të ardhmen e kësaj teknologjie e mbetet e pasigurt, ndërsa kompania TCL pritet të marrë divizionin e argëtimit në shtëpi të Sony vitin e ardhshëm, gjë që mund të sjellë ndryshime të mëtejshme strategjike. /Telegrafi/