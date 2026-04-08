Sony do të skanojë lojtarët dhe do të vendosë fytyrat e tyre në lojërat PS5
Lajmet rreth PlayStation nuk kanë qenë të mira kohët e fundit, dhe Sony ka pikërisht atë që duhet për ta rregulluar këtë. Ndoshta.
Në blogun e PlayStation, Sony njoftoi një iniciativë të re të quajtur The Playerbase, transmeton Telegrafi.
Përmes The Playerbase, fansat e lojërave PlayStation mund të aplikojnë për të skanuar fytyrat e tyre dhe për t'u përdorur ngjashmëria e tyre në lojërat PS5.
Loja e parë që do ta bëjë këtë do të jetë Gran Turismo 7, në të cilën një fans me fat që kalon procesin e aplikimit do të shfaqet si një personazh me kohë të kufizuar brenda lojës.
Kjo iniciativë do të jetë në dispozicion të lojtarëve në "tregje të zgjedhura" në shumicën e pjesëve të botës, për PlayStation.
Ekziston një faqe interneti aplikacioni që mund ta vizitoni nëse dëshironi të vendosni fytyrën tuaj në GT7 ose në cilëndo lojë të ardhshme me të cilën Sony dëshiron ta bëjë këtë.
Vetë procesi i aplikimit duket interesant, pasi do t'ju duhet të "përgjigjeni disa pyetjeve në lidhje me përvojat tuaja në PlayStation", të hyni në llogarinë tuaj të PlayStation Network dhe të kaloni një video intervistë përpara se të hyni në ndonjë lojë.
Duket sikur Sony dëshiron t'u japë përparësi njerëzve me një histori të gjatë të lojës së lojërave PlayStation, kështu që kjo mund të jetë hera e parë në histori që të kesh një numër të lartë trofesh mund të jetë i dobishëm.
Për PlayStation, ky është një titull i lehtë dhe i pavlerë në një det të lajmeve të këqija kohët e fundit. Sony kohët e fundit rriti çmimet e konsolave PS5 gati gjashtë vjet pas fillimit të jetëgjatësisë së konsolës për shkak të presioneve ekonomike, për shembull.
Doli gjithashtu një raport që tregonte se PlayStation 6, lansimi i të cilit mund të vonohet edhe për vitin 2027, mund të mos përfshijë fare një disk të integruar.
Por ndoshta The Playerbase do t'i bëjë njerëzit të entuziazmohen përsëri për PlayStation. /Telegrafi/