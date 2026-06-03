Sondazhi më i ri në Zvicër: Tani një shumicë kundërshton nismën për kufizimin e banorëve në 10 milionë
Më pak se dy javë para referendumit të 14 qershorit në Zvicër, kundërshtarët e iniciativës, e cila kërkon kufizimin e banorëve në 1o milionë, janë në epërsi.
Sipas sondazhit të dytë të realizuar nga transmetuesi publik zviceran SRG, 52 për qind e votuesve pritet të votojnë kundër kësaj nisme, njofton portali Swissinfo.ch
Iniciativa “Kundër një Zvicre me 10 milionë banorë”, e lansuar nga Partia Popullore Zvicerane (SVP), synon të kufizojë popullsinë e vendit në maksimum 10 milionë njerëz deri në vitin 2050. Kjo do të nënkuptonte kufizimin në mënyrë drastike të ardhjes së të huajve në Zvicër.
Edhe pse në fillim të majit kampet pro dhe kundër ishin plotësisht të barabarta, kundërshtarët e iniciativës tashmë kanë marrë epërsinë. Aktualisht, nisma gëzon mbështetjen e 45 për qind të votuesve, ndërsa 3 për qind mbeten ende të pavendosur.
Te zviceranët që jetojnë jashtë vendit, kundërshtimi është thelluar edhe më shumë: 63 për qind e tyre do të votonin kundër kufizimit të popullsisë, 33 për qind janë pro dhe 4 për qind nuk kanë ende një mendim.
Lukas Golder, politolog në institutin e kërkimeve gfs.bern, theksoi se zviceranët jashtë vendit përfitojnë drejtpërdrejt nga marrëveshja për lëvizjen e lirë të personave me Bashkimin Europian. Këtë marrëveshje, iniciativa e SVP-së kërkon ta shfuqizojë si masë të fundit për të ndaluar rritjen e popullsisë.
“Zviceranët jashtë shtetit janë skeptikë ndaj propozimeve të SVP-së për kufizimin e imigracionit. Ata kanë rrëzuar të gjitha iniciativat e ngjashme në vitet e kaluara, përfshirë edhe iniciativën kundër imigracionit masiv të vitit 2014, e cila gjithsesi asokohe u pranua nga shumica e popullsisë brenda Zvicrës”, shpjegon Golder.