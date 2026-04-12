Zgjedhjet në Hungari, sondazhet sugjerojnë se Péter Magyar po shkon drejt një fitoreje të madhe
Dy sondazhe sapo janë publikuar për të shënuar fundin e votimit dhe të dyja i japin partisë opozitare Tisza një fitore të madhe në Hungari, e cila do të çonte në rrëzimin e Viktor Orbán nga Péter Magyar.
Sondazhi i Median e ka vendosur partinë e Magyar në 57.1% të votave. Sugjeron se kjo do t'i jepte Tiszës 135 vende, pak mbi 133 që i duhen për një shumicë prej dy të tretash, ndërsa një sondazh i Qendrës Kërkimore 21 i jep Magyar 55% dhe 132 vende.
Median sugjeron se partia e Orbán po shkon drejt 37.1% të votave, dhe Qendra Kërkimore 21 i jep Fidesz 38%, transmeton Telegrafi.
Këto janë vetëm sondazhe opinioni - Median thotë se sondazhi i saj është kryer nga 7-11 prilli, ndërsa Qendra Kërkimore 21 thotë se sondazhi i saj është kryer midis 8-11 prillit.
Këto nuk janë në asnjë kuptim sondazhe daljeje - por nëse konfirmohen, do të thotë se Orbán do të largohet nga detyra pas 16 vitesh. /Telegrafi/