Pritet pjesëmarrje rekord në zgjedhjet parlamentare në Hungari
Një pjesëmarrje e lartë pritet në zgjedhjet parlamentare hungareze që po zhvillohen, ku votimi filloi në orën 6 të mëngjesit të dielën dhe rreth 7.5 milionë njerëz kanë të drejtë vote.
Një orë pasi u hapën qendrat e votimit, 3,46% e votuesve të kualifikuar kishin hedhur votën e tyre deri në orën 7 të mëngjesit, një rekord historik (katër vjet më parë ishte 1,82%), dhe 16,9% e votuesve të kualifikuar kishin dalë në votime deri në orën 9 të mëngjesit, gjithashtu një rekord (katër vjet më parë 10.3% kishin votuar deri në orën 9 të mëngjesit).
Deri në orën një, 54,98% e votuesve të kualifikuar kishin dalë në qendrat e votimit, krahasuar me 40,01% në vitin 2022, transmeton Telegrafi.
Kryeministri Viktor Orbán, oresident i Fidesz, hodhi votën e tij në Buda këtë mëngjes dhe tha se ishte i kënaqur me pjesëmarrjen e lartë.
“Është një fitore e demokracisë. Sa më shumë njerëz të ketë, aq më mirë", shtoi ai.
Péter Magyar, president i Partisë Tisza, partia më e madhe dhe e vetme opozitare me një shans për të qeverisur, votoi gjithashtu në Buda këtë mëngjes.
Ai tha se një pjesëmarrje e mundshme rekord dhe zgjedhje të qeta dhe të pastra do të favorizonin fitoren e partisë së tij.
"Nëse këto zgjedhje zhvillohen me qetësi dhe ligjërisht, atëherë Tisza, dhe kështu Hungaria, do të fitojnë këto zgjedhje", tha ai.
Shumë njerëz kanë frikë nga mashtrimet zgjedhore, të cilat analistët besojnë se kanë shtyrë më shumë njerëz se kurrë më parë të regjistrohen për të votuar.
Një grup, DE! Action Community, thotë se ka rekrutuar mbikëqyrës për të qenë në vëzhgim për mashtrime zgjedhore në vendet publike; rrëmbime autobusësh dhe ryshfete.
"Më shumë se një mijë prej tyre me siguri do të jenë në rrugë. Ata duhej të kontrolloheshin për të parë se kush mund të shkonte në cilat zona", shtuan ata.
“Për më tepër, janë edhe patrullat me motoçikleta, të cilat me edukatë por vazhdimisht ndjekin mjetet e transportit, regjistrojnë mashtruesit dhe e bëjnë këtë operacion edhe më të rrezikshëm”, tha Áron Tímár, kreu i Komunitetit të Veprimit De!.
Sipas Zyrës Kombëtare të Zgjedhjeve, rreth 900 vëzhgues të huaj janë regjistruar për zgjedhjet parlamentare. /Telegrafi/