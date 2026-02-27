Sokol Havolli emërohet drejtor i Investimeve Kapitale në Prishtinë
Sokol Havolli ka bërë të ditur se është emëruar drejtor i Investimeve Kapitale në Prishtinë.
Havolli këtë e bëri të ditur në një postim në Facebook.
Lexoni të plotë postimin:
Me nder dhe përgjegjësi të madhe kam pranuar emërimin në Drejtorinë e Investimeve Kapitale të Kryeqytetit për mandatin e dytë të Kryetarit Përparim Rama.
Falënderoj Kryetarin Rama për besimin e dhënë për vazhdimin e punës nga viti i kaluar, si dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës (LDK) për mbështetjen e vazhdueshme.
Nuk do të jem shpesh në zyrë, sepse puna ime është në terren, aty ku realizohen projektet, aty ku preken drejtpërdrejt nevojat e qytetarëve dhe aty ku investimet kapitale marrin formë konkrete.
Me përkushtim të plotë, do të punoj që çdo projekt të zbatohet me cilësi, efikasitet dhe përgjegjësi. /Telegrafi/