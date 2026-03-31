Sllaveski: Një politikë monetare e besueshme dhe masa efektive janë të nevojshme për të ruajtur stabilitetin e sistemit bankar
Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut po monitoron nga afër tensionet tregtare dhe gjeopolitike, veçanërisht pas përshkallëzimit të krizës në Lindjen e Mesme dhe bllokadës së Ngushticës së Hormuzit, të cilat kanë rritur rreziqet globale, duke krijuar një tronditje të re nga ana e ofertës dhe një rritje të shpejtë të çmimeve të energjisë.
Në kushte pasigurie të lartë, Banka Popullore është e përqendruar veçanërisht në zhvillimet ekonomike ndërkombëtare dhe të brendshme dhe është e përgatitur të përgjigjet në mënyrë të përshtatshme.
Kjo u theksua në takimin midis Guvernatorit të Bankës Kombëtare, Trajko Sllaveski, dhe Drejtorit të Bankës Botërore për Ballkanin Perëndimor, Xiaojing Yu.
Guvernatori Slaveski theksoi se Banka Popullore, si bartëse e politikës monetare, vlerëson vazhdimisht madhësinë, natyrën dhe ndikimin e tronditjeve në ekonominë e brendshme.
Sipas tij, për të ndërtuar qëndrueshmëri, nevojiten politika monetare të besueshme dhe masa efikase makroprudenciale për të ruajtur stabilitetin makroekonomik dhe stabilitetin e sistemit bankar./Telegrafi/