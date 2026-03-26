Sllaveski: Denari është i qëndrueshëm, institucionet janë të gatshme për një reagim në kohë
Besimi në denar mbetet i qëndrueshëm, pa ndryshime të rëndësishme në sjelljen e depozituesve, tha Guvernatori i Bankës Popullore, Trajko Sllaveski.
"Pas reagimeve afatshkurtra karakteristike të çdo pasigurie, situata u stabilizua shpejt. Nuk ka rënie të depozitave, përkundrazi, ato janë në rritje, që është një tregues i qartë i besimit të qytetarëve në sistemin bankar", theksoi Guvernatori për "Sitel".
Sistemi bankar mbetet i qëndrueshëm dhe elastik, me një nivel të lartë kapitali dhe likuiditeti. Mjaftueshmëria e kapitalit është rreth 19%, duke siguruar një shtresë të konsiderueshme mbrojtëse në kushte pasigurie.
Duke iu referuar inflacionit, Guvernatori theksoi se zhvillimet aktuale në botë mbartin rreziqe të caktuara, kryesisht përmes çmimeve të energjisë dhe ndërprerjeve në zinxhirët globalë të furnizimit. Megjithatë, Banka Popullore po e monitoron nga afër situatën dhe është e gatshme të reagojë me të gjitha instrumentet në dispozicion.
Rezervat valutore u theksuan si një shtyllë shtesë e stabilitetit, të cilat në fund të shkurtit arritën në mbi 5.5 miliardë euro, që është një nivel dukshëm më i lartë prej 70% krahasuar me periudhën para pandemisë, duke ofruar mbështetje të besueshme për stabilitetin e kursit të këmbimit.
Lidhur me përzgjedhjen e zëvendësguvernatorëve, guvernatori Sllaveski theksoi se procedura po zhvillohet në përputhje me procedurat ligjore. Janë propozuar dy profesionistë me përvojë të lartë nga Banka Popullore, Ana Mitreska, një ish-zëvendësguvernatore me përvojë në politikën monetare dhe kërkimin shkencor, dhe Igor Veliçkovski, një ekspert në sistemet e pagesave dhe integrimin në strukturat rajonale dhe evropiane të pagesave. Këto propozime sigurojnë vazhdimësi në funksionimin dhe stabilitet shtesë të institucionit./Telegrafi/