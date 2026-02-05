Skoda raportoi 1 milion makina të prodhuara në vitin 2025
Në vitin 2025, Skoda Auto prodhoi 1,065,000 makina në të gjithë botën.
Kjo është 15% më shumë se një vit më parë dhe rezultati më i mirë për markën në gjashtë vitet e fundit, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Sipas tyre, fabrika kryesore në Mlada Boleslav prodhoi 605,600 makina dhe gjithashtu montoi mbi 329,000 sisteme baterish për makinat elektrike dhe hibridet plug-in Skoda, si dhe modele të tjera të Grupit Volkswagen.
Në përgjithësi, kompania prodhoi gjithashtu mbi 1,030,000 transmisione dhe më shumë se 500,000 motorë.
Në segmentin e automjeteve elektrike, që nga janari i vitit 2025, janë prodhuar 112,500 crossover kompakte Elroq, dhe prodhimi i Enyaq më të madh arriti në rreth 77,000 njësi.
Skoda thekson se fabrika në Mlada Boleslav mbetet e vetmja në Grupin Volkswagen ku si modelet me motor djegieje ashtu edhe ato plotësisht elektrike montohen në një linjë të vetme prodhimi.
"Për herë të parë në gjashtë vjet, kemi tejkaluar shifrën e 1,000,000 makinave Skoda të prodhuara. Ky është një arritje e madhe dhe rezultat i punës së koordinuar të ekipeve tona të prodhimit", ka thënë Anëtari i Bordit për Prodhimin dhe Logjistikën, Andreas Dick.
Fabrika në Kvasiny rriti vëllimin e prodhimit në 301,500 makina krahasuar me 248,000 vitin e kaluar. Prodhimi në Indi u dyfishua në 73,800 makina falë lansimit të crossover-it të ri Kylaq.
Përveç kësaj, Skoda hapi një fabrikë të re në Vietnam në bashkëpunim me Thanh Cong Group, ku 2,500 makina Slavia dhe Kushaq u montuan nga kompletet e furnizuara nga India. /Telegrafi/