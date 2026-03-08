Lojtarët e skuadrave Rangers dhe Celtic u përfshinë në një situatë kaotike pasi tifozët e të dyja palëve hynë në fushë në stadiumin Ibrox, menjëherë pas përfundimit të ndeshjes.

Incidenti ndodhi pasi Tomas Cvancara realizoi penalltinë vendimtare që i siguroi Celticut kualifikimin në gjysmëfinalen e Kupës së Skocisë, duke fituar 4-2 në penallti pas barazimit 0-0 në kohën e rregullt dhe shtesë.

Tifozët e të dy ekipeve nisën të zbresin në fushë pas përfundimit të ndeshjes, ndërsa atmosfera u tensionua edhe më shumë pasi tifozët e Celtic ishin rikthyer në numër të madh në tribunën “Broomloan Stand”.

Komentatori i Premier Sports, Rory Hamilton, deklaroi se një tifoz i Rangers sulmoi një anëtar të stafit teknik të Celtic gjatë kaosit, ndërsa në transmetim u panë edhe mjete piroteknike që hidheshin në drejtim të tifozëve kundërshtarë.

“Një tjetër tifoz sapo ka hyrë në fushë dhe tani gjithnjë e më shumë po zbresin nga sektori i Rangers”, tha Hamilton.

“Kjo rrezikon të dalë jashtë kontrollit. Do të jetë shumë e vështirë për policinë ta menaxhojë situatën. Besoj se një anëtar i stafit të Celtic u sulmua nga një person që më pas u arrestua nga policia”.

Ai shtoi se disa flakadanë u ndezën dhe u hodhën drejt tifozëve kundërshtarë, duke e përshkruar fundin e ndeshjes si një pamje shumë të shëmtuar.

“Ishte një fund shumë i keq për një ndeshje që kishte qenë fantastike. Nuk kishte asnjë nevojë për këto skena. Është çmenduri pas një përpjekjeje kaq të madhe në fushë. Është një pamje e shëmtuar, me flakadanë dhe mjete piroteknike që hidhen nga njëra anë në tjetrën”.

Hamilton theksoi se ishte për të ardhur keq që një ndeshje kaq e madhe u mbyll me incidente të tilla, ndërsa lojtarët e të dy skuadrave u larguan nga fusha në mënyrë të qetë pasi kishin treguar sjellje shembullore gjatë 120 minutave dhe serisë së penalltive./Telegrafi/

