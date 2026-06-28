Skandal në Botëror? Pamjet ndezin dyshimet për kurdisje të ndeshjes mes Algjerisë dhe Austrisë
Sipas informacioneve që qarkullojnë në internet, të shoqëruara me përkthime nga mediat arabe nga vendi i ngjarjes, Algjeria dhe Austria dyshohet se kanë pasur një marrëveshje të heshtur që ndeshja të përfundonte në barazim, një rezultat që eliminoi ekipin kombëtar iranian.
Megjithatë, plani u ndërlikua në fund fare. Ylli i Algjerisë, Riyad Mahrez, shënoi një gol për 3-2 në minutën e 93-të.
Menjëherë pas atij goli, lojtarët austriakë u çmendën plotësisht. Ata vrapuan drejt stolit algjerian, duke bërë gjestikulacione të egra dhe duke protestuar për "shkeljen e marrëveshjes së arritur".
Videoja, e cila mblodhi miliona shikime brenda pak orësh, tregon kaosin pranë vijës anësore. Ajo tregon qartë numrin 8 të ekipit kombëtar algjerian (Aouar) dhe stafin teknik që përpiqen të qetësojnë austriakët e zemëruar.
Sipas mediave iraniane, në ato momente, Aouar po u bënte shenjë austriakëve që ta lëshonin topin dhe u thoshte: “Kini durim, ka ende kohë të mjaftueshme për të barazuar”.
Videoja më pas tregon futbollistin austriak duke iu afruar algjerianit dhe dyshohet se i jep udhëzime se si të pozicionohet në mbrojtje në mënyrë që Austria të mund të shkojë më lehtë te porta.
Gjyqtari i katërt u desh të përfshihej në të gjithë historinë, së bashku me stafin teknik, të cilët, sipas dëshmitarëve, u përpoqën t’i ndanin lojtarët në mënyrë që ky komplot i supozuar të mos binte shumë në sy para kamerave.
Semakin banyak warganet internasional yang menyoroti laga Algeria 3-3 Austria.
Ada yang menganggap ada gestur-gestur yang mengarah pada pengkondisian saling menguntungkan.
Skandal pic.twitter.com/x5dTgX9J1W
— Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) June 28, 2026
Jo shumë kohë pas këtyre skenave dhe bisedave në vijën anësore, pikërisht kur po ekzekutohej goditja e parë nga qendra, Austria shënoi për ta bërë rezultatin 3:3, që ishte rezultati përfundimtar i ndeshjes.
Kjo ngjarje të kujton në mënyrë të papërmbajtshme ndeshjen famëkeqe të Kupës së Botës 1982 të njohur si "Turp në Gijon", kur Gjermania Perëndimore dhe Austria luajtën saktësisht 1:0 për të eliminuar, ironikisht, pikërisht Algjerinë.
Dyzet e katër vjet më vonë, me sa duket situata ka ndryshuar dhe këtë herë viktima është Irani.
FIFA ende nuk ka komentuar zyrtarisht për këto regjistrime, por presioni nga publiku dhe delegacioni sportiv iranian po rritet./Telegrafi/