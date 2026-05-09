Skandal në Angli – klubi i njohur dërgoi spiunë te kundërshtarët para ndeshjes që vlen 200 milionë euro
Futbolli anglez është tronditur nga një skandal i madh përpara ndeshjeve kyçe të sezonit. Lufta për një vend në Ligën Premier mori një rrëmujë të papritur që para ndeshjeve të para të ‘play-off’-it, dhe akuza të rënda për spiunazh iu drejtuan Southampton përpara takimit me Middlesbrough. Në lojë është, rikthimi në futbollin elitar anglez, por edhe 200 milionë euro që fitohen me inkuadrimin në Ligën Premier.
Sipas mediumit BBC, një analist i Southamptonit dyshohet se është kapur duke filmuar një seancë stërvitore të Middlesbrough nga një kodër aty pranë. Ai dyshohet se ka bërë fotografi të planeve taktike të ekipit kundërshtar.
Incidenti, sipas mediave angleze, ndodhi të enjten. Personi i lidhur me Southamptonin dyshohet se po qëndronte në një kodër pranë fushës stërvitore të Middlesbrough, duke mbajtur kufje dhe duke transmetuar pjesë të seancës stërvitore drejtpërdrejt përmes një ‘video call’.
Pasi u identifikua, atij iu kërkua të fshinte pamjet filmike dhe të largohej nga zona. Middlesbrough më pas kontaktoi Ligën Angleze të Futbollit (EFL), e cila nisi një hetim dhe i kërkoi Southampton një deklaratë me shkrim. Southampton ende nuk ka komentuar zyrtarisht mbi akuzat.
EFL tashmë ka një rregull në lidhje me rastin Bielsa
Nëse akuzat vërtetohen, Southampton mund të përballet me një gjobë. Liga Angleze e Futbollit futi një rregull të qartë në vitin 2019 që klubet nuk lejohen të vëzhgojnë ose të përpiqen të vëzhgojnë seancat stërvitore të kundërshtarëve në periudhë prej 72 orësh para një ndeshjeje.
Ky rregull u fut në fuqi pas një rasti të famshëm nga koha kur Marcelo Bielsa ishte në krye të Leeds United. Leedsi u gjobit më pas me 200 mijë funte për spiunazh në stërvitjen e Derby County përpara një ndeshjeje të rëndësishme të Championship.
Liga Premier dhe miliona janë në lojë
‘Play-off’-et e Ligës Premier janë një nga garat më të rëndësishme dhe më të vlefshme financiarisht në futbollin anglez. Rreziqet janë të larta, me klubet që fitojnë shuma të mëdha parash nga të drejtat televizive, sponsorizimet dhe të ardhurat komerciale, të cilat mund të kalojnë 200 milionë euro. Si rezultat, finalja e ‘play-off’-it të Championship shpesh quhet "ndeshja më e shtrenjtë në futboll".
Coventry dhe Ipswich Town kanë siguruar tashmë ngjitjen direkte në Ligën Premier, ndërsa vendi i tretë do të vendoset përmes një ndeshjeje “play-off”.
Gjysmëfinalet përfshijnë Middlesbrough dhe Southampton, si dhe Millwall dhe Hull City. Ndeshja e parë midis Hull dhe Millëall përfundoi në barazim pa gola, me ndeshjen e kthimit që do të zhvillohet të hënën, më 11 maj. Finalja është planifikuar për më 23 maj në Wembley. /Telegrafi/