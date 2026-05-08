Skandal i ri i shefit të FBI-së - shpërndan shishe pijesh me emrin e tij
Një raport i ri ka ngritur polemika rreth drejtorit të FBI-së, Kash Patel, pas akuzave për sjellje të pazakonta dhe për shpërndarje të shisheve të personalizuara të alkoolit me emrin e tij.
Sipas një hetimi të publikuar nga The Atlantic, Patel ka shpërndarë shishe “bourbon” të markës Woodford Reserve, të cilat janë të gdhendura me mbishkrimin “Kash Patel FBI Director”, së bashku me simbolin e FBI-së dhe elemente të tjera identifikuese si shqiponja dhe shenja “#9”, që lidhet me pozitën e tij në historinë e drejtorëve të FBI-së.
Raporti pretendon se këto shishe janë dhënë si dhurata për punonjës të FBI-së dhe gjithashtu për persona civilë gjatë aktiviteteve zyrtare.
Disa burime thonë se Patel i ka transportuar ato edhe gjatë udhëtimeve zyrtare, përfshirë në një fluturim të Departamentit të Drejtësisë dhe gjatë një vizite në Milano për Lojërat Olimpike.
Po ashtu, disa raste të përmendura në raport tregojnë se shishet janë përdorur në ngjarje të ndryshme dhe madje një prej tyre është gjetur e harruar në një dhomë zhveshjeje.
FBI nuk e ka mohuar plotësisht ekzistencën e këtyre shisheve, por ka deklaruar se dhuratat e tilla janë pjesë e një praktike tradicionale brenda institucionit dhe se ato janë në përputhje me rregullat etike. Zyrtarët e FBI-së theksojnë se Patel i financon personalisht këto dhurata.
Megjithatë, raporti ka nxitur kritika nga ish-zyrtarë të FBI-së, të cilët thonë se shpërndarja e alkoolit me emrin e drejtorit në një institucion të tillë është e pazakontë dhe shqetësuese. /Telegrafi/