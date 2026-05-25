Situatë stabile në pikat kufitare, shtetasit e RMV-së kthehen në vend pas fundjavës së zgjatur
Situata në pikat kufitare në Maqedoni është e qëndrueshme këtë pasdite, pa ndërprerje të sistemit të raportuara zyrtarisht dhe pa vonesa të gjata të konfirmuara në anën e RMV-së, por me pritjen që presioni të rritet në orët e mbrëmjes.
Fundjava e zgjatur po mbaron dhe një numër i madh i qytetarëve të RMV-së po kthehen në shtëpi nga Greqia, Serbia, Kosova, Shqipëria dhe Bullgaria, gjë që tradicionalisht sjell frekuencë më të madhe në rrugët hyrëse në vend.
Sipas informacionit të fundit institucional në dispozicion, trafiku në rrugët shtetërore po zhvillohet pa probleme, në rrugë të thata dhe nuk ka vonesa më të gjata për hyrje dhe dalje nga vendi në pikat kufitare në anën e RMV-së.
Gjithashtu nuk ka asnjë paralajmërim të shpallur publikisht për një prishje ose mosfunksionim të sistemit të kalimit kufitar.