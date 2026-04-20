Sindikata e Pavarur Akademike: MASH nuk i pranoi shumicën e vërejtjeve tona mbi Ligjin për arsimin e lartë
Sindikata e Pavarur Akademike (SPA) njofton se të premten e kaluar, më 17 prill, me iniciativën e saj, u takua me Ministren e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska, dhe me përfaqësues të ministrisë përkatëse, por nuk pati mirëkuptim për shumicën e propozimeve të tyre në lidhje me paketën e projektligjeve për arsimin e lartë, kërkimin shkencor dhe sigurimin e cilësisë.
"Pavarësisht argumenteve dhe sugjerimeve të paraqitura, SPA vëren me keqardhje se shumica e propozimeve tona për përmirësimin e tekstit të ligjeve nuk u pranuan në takim. Përfaqësuesit e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës shprehën hapur vetëm për një përcaktim më të mirë të bazave shkencore përkatëse për fushën shkencore të gjuhëve dhe letërsisë", theksojnë nga SPA.
Në takim, përfaqësuesit e SPA-s shpjeguan në detaje vërejtjet, qëndrimet dhe argumentet e tyre në lidhje me zgjidhjet ligjore të propozuara, me theks të veçantë në çështjet që lidhen me respektimin e parimit të autonomisë universitare.
Për më tepër, u diskutua shpërndarja e kompetencave midis organeve të pavarura dhe degës ekzekutive, kushtet për zgjedhje në tituj mësimorë-shkencorë dhe shkencorë, financimi i aktiviteteve kërkimore shkencore, si dhe autonomia financiare dhe e personelit të institucioneve të arsimit të lartë dhe shkencore.
"SPA mbetet e përkushtuar ndaj parimeve të autonomisë akademike, mbrojtjes së cilësisë dhe llogaridhënies institucionale në arsimin e lartë dhe shkencë dhe riafirmon gatishmërinë e saj për dialog të mëtejshëm me të gjithë palët e interesuara përkatëse, me qëllim gjetjen e zgjidhjeve që do të kontribuojnë në zhvillimin e qëndrueshëm të sistemit maqedonas të arsimit të lartë dhe shkencës", tha Sindikata e Pavarur Akademike./Telegrafi/