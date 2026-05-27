Janevska: Këtë vit dëftesat e klasës së parë, të dytë dhe të tretë do të jenë si elektronike ashtu edhe të shtypura
Dëftesat për klasën e parë, të dytë dhe të tretë këtë vit do të jenë elektronike, por duke pasur parasysh se ato lëshohen në këtë formë për herë të parë, paralelisht do të lëshohen edhe ato të shtypura, tha sot ministrja e Arsimit Vesna Janevska.
Siç theksoi ajo, vitin e ardhshëm do të ketë certifikata elektronike për klasat e katërta, të pesta dhe të gjashta, ndërsa në vitin 2028 procesi do të përfundojë duke përfshirë edhe klasën e nëntë.
"Duke filluar nga ky vit, po prezantojmë certifikatat elektronike nga klasa e parë deri në të tretën. Duke qenë se është viti i parë, do të ketë edhe certifikata të shtypura, sepse presim që mësuesit të përshtaten me certifikatat e reja elektronike, gjë që do të jetë një lehtësim i madh për ta. Në vend që të shkruajnë certifikatat me dorë, ata do të jenë në gjendje t'i plotësojnë certifikatat në kompjuter, më shpejt, më efikas dhe pa gabime, sepse të dhënat nxirren nga një e-log. Edhe këtë vit, po shkojmë paralelisht, duke filluar nga viti i ardhshëm po shtojmë tre klasat e reja - të katërta, të pesta dhe të gjashta, dhe duke filluar nga viti i ardhshëm do të shkojmë vetëm me certifikata elektronike, në mënyrë që në vitin e tretë të mund të përfundojmë edhe të nëntën.
Me to, kursejmë në letër, zvogëlojmë ndotjen, e bëjmë punën e mësuesve më të lehtë dhe, përveç kësaj, sistemi i regjistrimit në shkollat e mesme do të tërheqë të dhëna nga vetë shkollat. Ky është një përparim relativisht i madh për punën, përkatësisht për dixhitalizimin e procedurave në shkolla dhe lehtësinë për mësuesit, prindërit dhe nxënësit", tha Janevska./Telegrafi/