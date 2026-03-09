Sindikata e Kulturës paralajmëron kallëzim penal kundër ministrit Zoran Ljutkov
Sindikata e Kulturës informon se të mërkurën, në një konferencë për shtyp para Zyrës së Prokurorit Publik Themelor, do të njoftojë ngritjen e kallëzimit penal kundër Ministrit të Kulturës dhe Turizmit, Zoran Ljutkov.
Në konferencën për shtyp, siç thonë, do të njoftohet publikisht ngritja e kallëzimit penal kundër Ministrit të Kulturës dhe Turizmit, Zoran Ljutkov, për shkak të, siç thonë ata, ekzistencës së dyshimit të arsyeshëm se ai ka kryer veprat penale "Keqpërdorim i pozitës dhe autoritetit zyrtar" sipas nenit 353 të Kodit Penal dhe "Shkelje e të drejtave që rrjedhin nga punësimi" sipas nenit 166 në lidhje me nenin 45 të Kodit Penal.
"Sipas pretendimeve në ankesë, gjatë vitit 2025, ministri Zoran Ljutkov me vetëdije dhe në kundërshtim me ligjin ka lëshuar udhëzime dhe ka dhënë udhëzime për llogaritjen e pagave të punonjësve në sektorin kulturor, duke vendosur kështu në mënyrë të paligjshme një metodologji të re për llogaritjen e pagave. Me veprime të tilla, Ministri ka deroguar drejtpërdrejt nga Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive për Sektorin Publik dhe të drejtat kolektive të punonjësve, dhe me vetëdije ka kufizuar të drejtat e tyre ligjore nga punësimi".
"Me veprime të tilla, Ministri bëri ndërhyrje serioze në sistemin e të drejtave të punëtorëve dhe sundimin e ligjit, duke e vendosur veten mbi ligjet dhe marrëveshjet kolektive".
Në konferencën për shtyp, siç është njoftuar, do të shpallen edhe kallëzime penale kundër drejtorëve të institucioneve kulturore, të cilët, duke zbatuar udhëzimet e paligjshme të dhëna nga ministri, ekziston dyshimi i arsyeshëm se kanë kryer vepër penale "Shkelje e të drejtave nga punësimi" sipas nenit 166 në lidhje me nenin 45 të Kodit Penal.