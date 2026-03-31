Siljanovska: Do ta analizoj Ligjin për Bankën Popullore, më pas do të vendos nëse do të inicioj shkarkim të Sllaveskit
Presidentja Gordana Siljanovska Davkova po analizon me kujdes Ligjin për Bankën Popullore dhe shkeljen e të mundshme nga Guvernatori Trajko Slaveski me zgjedhjen e parakohshme të dy zëvendësguvernatorëve, mandati i të cilëve ka skaduar prej 5 muajsh.
Duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve, nëse planifikon të shqyrtojë punën e Slaveskit për shpërdorim të mundshëm të detyrës në lidhje me mandatet e dy zëvendësguvernatorëve, Siljanovska, megjithëse fillimisht tha se guvernatori që propozohet prej saj zgjidhet nga Kuvendi dhe është përgjegjës para Dhomës Legjislative, dhe për këtë arsye thotë se nuk e sheh në çfarë kuptimi do ta shqyrtonte punën e tij, më vonë në përgjigjen e saj tha se sipas ligjit për BPRM-në, kreu i shtetit ka të drejtë, nëse përcakton shkelje të ligjit, si propozues të rekomandojë shkarkimin e guvernatorit.
"Para së gjithash, Guvernatori i BPRM-së, megjithëse zgjidhet nga Kuvendi me propozim të Presidentit, nuk më përgjigjet mua, por i përgjigjet Kuvendit, nuk e di në çfarë kuptimi do ta vija në dyshim. Unë e propozoj dhe ai e merr mandatin bazuar në shumicën e deputetëve në Parlament. Është e vërtetë që me ligj propozuesi ka të drejtë të propozojë zgjedhjen e tij, si dhe shkarkimin e tij, por unë jam një njeri që besoj në ligj, mora pyetje nga Ivan Mirçevski në këtë drejtim, sigurisht para se të them se çfarë mendoj, e analizoj më parë, e thirra edhe Guvernatorin e BPRM-së...", tha Siljanovska.
Përndryshe, afati ligjor për zgjedhjen e zëvendësguvernatorëve të rinj, është shkelur me tre muaj. Afati për vendim mbi periudhën prekluzive të dhënë në paragrafin 1 të nenit 55 ishte 18 dhjetori. Situata aktualisht po monitorohet nga Prokuroria Publike dhe KSHPK, dhe që nga sot, është informuar edhe Auditori Shtetëror Acevski.
Slaveski u pyet disa ditë më parë për rastin e dy zëvendësguvernatorëve të cilët ende punojnë dhe marrin vendime në Këshillin e BPRM-së pesë muaj pasi mandati i tyre skadoi në tetor të vitit të kaluar, por nuk u përgjigj. Deri më tani, LSDM-ja opozitare tashmë i ka kërkuar prokurorisë të hapë lëndë, ndërsa OBRM-PDUKM-ja në pushtet ka lënë të kuptohet se do ta shqyrtojnë më tej çështjen.