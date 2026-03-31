Presidentja Gordana Siljanovska Davkova po analizon me kujdes Ligjin për Bankën Popullore dhe shkeljen e të mundshme nga Guvernatori Trajko Slaveski me zgjedhjen e parakohshme të dy zëvendësguvernatorëve, mandati i të cilëve ka skaduar prej 5 muajsh.

Duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve, nëse planifikon të shqyrtojë punën e Slaveskit për shpërdorim të mundshëm të detyrës në lidhje me mandatet e dy zëvendësguvernatorëve, Siljanovska, megjithëse fillimisht tha se guvernatori që propozohet prej saj zgjidhet nga Kuvendi dhe është përgjegjës para Dhomës Legjislative, dhe për këtë arsye thotë se nuk e sheh në çfarë kuptimi do ta shqyrtonte punën e tij, më vonë në përgjigjen e saj tha se sipas ligjit për BPRM-në, kreu i shtetit ka të drejtë, nëse përcakton shkelje të ligjit, si propozues të rekomandojë shkarkimin e guvernatorit.

"Para së gjithash, Guvernatori i BPRM-së, megjithëse zgjidhet nga Kuvendi me propozim të Presidentit, nuk më përgjigjet mua, por i përgjigjet Kuvendit, nuk e di në çfarë kuptimi do ta vija në dyshim. Unë e propozoj dhe ai e merr mandatin bazuar në shumicën e deputetëve në Parlament. Është e vërtetë që me ligj propozuesi ka të drejtë të propozojë zgjedhjen e tij, si dhe shkarkimin e tij, por unë jam një njeri që besoj në ligj, mora pyetje nga Ivan Mirçevski në këtë drejtim, sigurisht para se të them se çfarë mendoj, e analizoj më parë, e thirra edhe Guvernatorin e BPRM-së...", tha Siljanovska.

Përndryshe, afati ligjor për zgjedhjen e zëvendësguvernatorëve të rinj, është shkelur me tre muaj. Afati për vendim mbi periudhën prekluzive të dhënë në paragrafin 1 të nenit 55 ishte 18 dhjetori. Situata aktualisht po monitorohet nga Prokuroria Publike dhe KSHPK, dhe që nga sot, është informuar edhe Auditori Shtetëror Acevski.

Slaveski u pyet disa ditë më parë për rastin e dy zëvendësguvernatorëve të cilët ende punojnë dhe marrin vendime në Këshillin e BPRM-së pesë muaj pasi mandati i tyre skadoi në tetor të vitit të kaluar, por nuk u përgjigj. Deri më tani, LSDM-ja opozitare tashmë i ka kërkuar prokurorisë të hapë lëndë, ndërsa OBRM-PDUKM-ja në pushtet ka lënë të kuptohet se do ta shqyrtojnë më tej çështjen.

