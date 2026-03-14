Siljanovska-Davkova: Procesi i integrimit evropian të bazohet në merita, çështjet dypalëshe të mos e bllokojnë procesin
Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova priti në takim pjesëmarrësit e konferencës rajonale të ambasadorëve austriakë nga Evropa Juglindore, të organizuar nga Ambasada e Austrisë në vend.
Delegacioni u udhëhoq nga Ambasadorja Elisabeth Kornfeind, Drejtoreshë e Përgjithshme për Çështjet Evropiane dhe Ekonomike në Ministrinë Austriake për Çështjet Evropiane dhe Ndërkombëtare.
Siljanovska-Davkova theksoi se prania e delegacionit është provë e diplomacisë aktive dhe të koordinuar, e cila është e rëndësishme për perspektivën evropiane të rajonit.
Ajo theksoi se Austria është një nga investitorët më të rëndësishëm ekonomikë në vend, por edhe një partnere e fortë politike dhe mbështetëse e zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe procesit të integrimit evropian të Maqedonisë.
Presidentja përsëriti se procesi i integrimit në Bashkimin Evropian duhet të bazohet ekskluzivisht në kriteret e Kopenhagenit dhe parimin e meritës.
Sipas saj, çështjet dypalëshe nuk duhet të përdoren si instrument për të bllokuar rrugën evropiane të vendeve kandidate.
Ambasadorët austriakë shprehën mbështetjen e tyre për rrugën e Maqedonisë drejt BE-së, duke theksuar se perspektiva evropiane e vendeve të Ballkanit Perëndimor është një temë e rëndësishme e konferencës së tyre rajonale.
Ata theksuan se bashkëpunimi rajonal dhe një qasje e përbashkët janë çelësi për përshpejtimin e integrimit evropian.