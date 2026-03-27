Siljanovska-Davkova: Pres që BE të shqyrtojë marrëdhënien e saj me Ballkanin Perëndimor
Presidentja, Gordana Siljanovska-Davkova, me një fjalim hyrës hapi panelin në Studentëve Demokratë Evropianë (EDS), pjesëmarrës në Universitetin Dimëror EDS 2026, i cili mbahet këtë vit në Shkup.
Siljanovska-Davkova përmendi krizën e demokracisë në botë dhe Evropë, si dhe deficitin demokratik të BE-së, kërcënimet serioze të sigurisë, si dhe paqëndrueshmërinë e përjashtimit të vendeve të të ashtuquajturit Ballkan Perëndimor nga anëtarësimi në BE.
Sipas saj, kërkesat e fqinjëve me të cilat vendi përballet prej dekadash devijojnë nga kriteret e Kopenhagenit dhe nuk janë në frymën e akteve kushtetuese të Bashkimit Evropian.
Ajo kujtoi "po"-në e dhjetë nga Parlamenti Evropian dhe Komisioni Evropian dhe po aq "jo" nga Këshilli Evropian për shkak të vetos nga disa fqinjë.
Duke iu referuar përvojave historike krahasuese të zgjerimit të Bashkimit Evropian, Presidentja përmendi shembuj të përfshirjes në anëtarësim të kandidatëve që nuk plotësonin disa nga kriteret për anëtarësim në BE, si dëshmi të standardeve të dyfishta dhe besueshmërisë së dëmtuar.
Për të, Ballkani Perëndimor nuk është një barrë për kapacitetin thithës të BE-së dhe pranimi i tij do të shënojë fundin e ndarjes artificiale midis Perëndimit dhe Lindjes, do t'i japë fund ballkanizimit dhe do të sigurojë siguri më të madhe për BE-në, por edhe për Evropën.
Gjithashtu, sipas Presidentes, megjithëse aktualisht është e vështirë të flitet për reformat e BE-së, ato janë të nevojshme.
Presidentja pret që BE-ja të rishqyrtojë urgjentisht marrëdhënien dhe politikën e saj ndaj Ballkanit Perëndimor, duke pasur parasysh kërcënimet dhe dilemat në rritje të sigurisë në një mjedis ndërkombëtar ushtarak dhe të pasigurt, ndryshimin dramatik dhe të çrregullt në rendin ndërkombëtar, multilateralizmin e minimizuar dhe krizën serioze të lidershipit.