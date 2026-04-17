Siljanovska-Davkova: Në shekullin e 21-të, negociatat për historinë, kulturën dhe gjuhën nuk janë të mira
Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova foli sot për rrugën e Maqedonisë drejt anëtarësimit në BE në një nga diskutimet e para në Forumin Diplomatik në Antalia, i cili do të zhvillohet gjatë tre ditëve të ardhshme. Pa përmendur konkretisht Bullgarinë, Siljanovska foli për Kriteret e Kopenhagës dhe të drejtën e vetos të përdorur nga disa shtete anëtare.
“Siç e dini, ekzistojnë të ashtuquajturat Kritere të Kopenhagës. Po, ato u miratuan në vitin 1993 dhe unë i respektoj shumë sepse ato fillojnë me çështje që rrjedhin nga lufta dhe përfundojnë me demokracinë, ndarjen e pushteteve, të drejtat dhe liritë e njeriut, duke përfshirë të drejtat e pakicave.
Por nëse anëtarët e Bashkimit Evropian zbatojnë disa standarde dhe kritere të reja, imagjinoni të reagoni me një veto ndaj vendeve kandidate nëse ato nuk janë të gatshme të bëjnë kompromis për historinë, kulturën dhe madje edhe gjuhën? Në shekullin e 21-të, negociatat për historinë, kulturën dhe gjuhën nuk janë të mira”, tha Gordana Siljanovska-Davkova.
Ajo theksoi se dokumentet themelore të BE-së, si dhe ato të Kombeve të Bashkuara, garantojnë të drejtën e vetëvendosjes së çdo populli, të drejtën e tyre për historinë dhe kulturën e tyre.
"Si mund ta negociosh këtë? Kjo duhet të përjashtohet. Ne duhet të ndërtojmë institucione të bazuara në rregulla. Institucione në të cilat njerëz me dinjitet dhe integritet zgjidhin probleme kaq të rëndësishme", shtoi Presidentja.