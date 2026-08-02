Siljanovska-Davkova: Ilindeni na obligon të jemi trashëgimtarë të denjë të paraardhësve tanë të lavdishëm
Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova u dërgoi një mesazh urimi qytetarëve me rastin e 2 Gushtit – Ilindenit, Ditës së Republikës, duke theksuar se kjo datë është “dita më e shenjtë maqedonase” dhe simbol i luftës shekullore për liri dhe shtetësi.
Në mesazhin e saj të urimit, Presidentja thekson se më 2 gusht 1903, ideja republikane maqedonase u realizua përmes Republikës së Krushevës, dhe në vitin 1944, me Sesionin e Parë të KAÇKM-së, u realizua e drejta e popullit maqedonas për shtetin e vet kombëtar në të cilin garantohen të drejtat e komuniteteve pakicë.
-Në Ilinden, siç thekson ajo, shoh shkëndijën e zjarrit revolucionar maqedonas, i cili ndriçoi rrugën e partizanëve drejt qëllimit fillestar – lirisë, deklaron Siljanovska-Davkova, duke shtuar se Ilindeni është personifikimi i një dëshire, vendosmërie, këmbënguljeje dhe guximi fillestar për t’u përballur dhe për të pranuar sakrificën personale si të pashmangshme!
Ajo thekson se eposi i Ilindenit është një dramë popullore maqedonase.
-Përmes faqeve të përgjakshme të historisë së vështirë, të shkruara me mendimin e Delçes, vizionin republikan të Karit, vetëmohimin e Pitugulit, shpirtin tribunal të Çenit dhe veprat e shumë heronjve të njohur dhe të panjohur, të përmbytura me lumenj lotësh, u ndërtua dhe u formësua Republika Maqedonase. Ilindeni na detyron të jemi trashëgimtarë të denjë dhe të përgjegjshëm, dhe jo vetëm pasardhës mirënjohës të paraardhësve të lavdishëm. Kush, nëse jo ne, do të jetë kujdestari i besëlidhjes së Ilindenit? Kur, nëse jo tani, do ta justifikojmë besimin e popullit të Ilindenit dhe Asnomit? Çfarë lloj Republike do t’u lëmë fëmijëve dhe nipërve tanë të dashur?, thekson Siljanovska-Davkova.
Në fjalimin e saj, Presidentja u thotë qytetarëve se pavarësisht përkatësisë etnike, fetare, politike, partiake apo tjetër, duhet të zgjojmë ndërgjegjen dhe vetëdijen e Ilindenit dhe Asnomit, duke hyrë në një luftë të pashmangshme dhe urgjente për republikën tonë të përbashkët maqedonase, evropiane, demokratike, si shtet ligjor i bazuar në parimin e ndarjes së pushteteve dhe lidhjeve dhe frenave efektive midis degëve legjislative, ekzekutive dhe gjyqësore, i vendosur për të mposhtur dhunën, korrupsionin dhe krimin, me një administratë kompetente, etike dhe efikase, një shoqëri civile të zhvilluar të përfshirë në procesin e vendimmarrjes dhe gazetari objektive, pa kompromis në mbrojtjen e të mirës së përbashkët.
– Le ta ndërtojmë shtetin maqedonas si një shtëpi për qytetarë të lumtur. Gëzuar Ilindenin, thotë Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova në mesazhin e saj të urimit me rastin e Ditës së Republikës.