Siguria nga zjarri është një nga elementet që kërkon organizim të qartë dhe respektim të rregullave ligjore në çdo objekt biznesi apo institucioni.

Nga faza e projektimit të një ndërtese deri te funksionimi i saj i përditshëm, masat për mbrojtje nga zjarri konsiderohen pjesë e rëndësishme e menaxhimit të përgjithshëm të sigurisë.

Specialistët e kësaj fushe tregojnë se sistemet e mbrojtjes nga zjarri duhet të planifikohen që në fazat e para të projektimit të objekteve. Kjo përfshin instalimin e sistemeve për detektim dhe alarmim të zjarrit, pajisjeve për shuarje, si dhe organizimin e rrugëve të qarta të evakuimit. Këto masa aplikohen jo vetëm në ndërtesat e reja, por edhe në objektet ekzistuese që duhet të përmbushin kërkesat ligjore dhe standardet e sigurisë.

Në Kosovë, një nga kompanitë që operon në këtë sektor është Albkos Safety, e cila që nga viti 2009 ofron shërbime që lidhen me planifikimin e sistemeve të sigurisë kundër zjarrit, furnizimin me pajisje për shuarjen e zjarrit, instalimin e sistemeve të detektimit dhe alarmimit, si dhe mbështetje teknike për funksionimin e tyre.

Shërbimet e tilla aplikohen në një gamë të gjerë objektesh - nga ndërtesat e biznesit dhe hapësirat industriale deri te institucionet publike dhe ambientet ku kërkohet organizim i qartë i masave të sigurisë.

Sipas profesionistëve të fushës, një nga sfidat për bizneset është koordinimi i proceseve që lidhen me sigurinë nga zjarri. Kur planifikimi i sistemeve, furnizimi me pajisje, instalimi dhe mirëmbajtja e tyre realizohen në mënyrë të koordinuar, menaxhimi i këtyre proceseve bëhet më i strukturuar dhe më i lehtë për institucionet dhe kompanitë.

Një element i rëndësishëm i këtij organizimi është edhe hartimi i planeve të evakuimit, të cilat përgatiten në përputhje me legjislacionin në fuqi në Kosovë dhe me standardet ndërkombëtare ISO 23601 dhe ISO 7010. Këto plane përfshijnë përcaktimin e rrugëve të evakuimit, vendosjen e sinjalistikës së standardizuar dhe orientimin e stafit për reagim në situata emergjente.

Përmes këtij organizimi, bizneset dhe institucionet mund të menaxhojnë në mënyrë më të qartë masat e mbrojtjes nga zjarri dhe të sigurojnë funksionimin e vazhdueshëm të sistemeve të sigurisë në objektet e tyre.

Për më shumë kontaktoni:

Tel: +383 44 504 605

Facebook: Albkos Safety

Instagram: albkossafety

Web: www.albkossafety.com

Emaili: info@albkossafety.com

Marketing Ekonomi