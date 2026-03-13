Siguria nga zjarri kërkon planifikim dhe standarde profesionale
Siguria nga zjarri është një nga elementet që kërkon organizim të qartë dhe respektim të rregullave ligjore në çdo objekt biznesi apo institucioni.
Nga faza e projektimit të një ndërtese deri te funksionimi i saj i përditshëm, masat për mbrojtje nga zjarri konsiderohen pjesë e rëndësishme e menaxhimit të përgjithshëm të sigurisë.
Specialistët e kësaj fushe tregojnë se sistemet e mbrojtjes nga zjarri duhet të planifikohen që në fazat e para të projektimit të objekteve. Kjo përfshin instalimin e sistemeve për detektim dhe alarmim të zjarrit, pajisjeve për shuarje, si dhe organizimin e rrugëve të qarta të evakuimit. Këto masa aplikohen jo vetëm në ndërtesat e reja, por edhe në objektet ekzistuese që duhet të përmbushin kërkesat ligjore dhe standardet e sigurisë.
Në Kosovë, një nga kompanitë që operon në këtë sektor është Albkos Safety, e cila që nga viti 2009 ofron shërbime që lidhen me planifikimin e sistemeve të sigurisë kundër zjarrit, furnizimin me pajisje për shuarjen e zjarrit, instalimin e sistemeve të detektimit dhe alarmimit, si dhe mbështetje teknike për funksionimin e tyre.
Shërbimet e tilla aplikohen në një gamë të gjerë objektesh - nga ndërtesat e biznesit dhe hapësirat industriale deri te institucionet publike dhe ambientet ku kërkohet organizim i qartë i masave të sigurisë.
Sipas profesionistëve të fushës, një nga sfidat për bizneset është koordinimi i proceseve që lidhen me sigurinë nga zjarri. Kur planifikimi i sistemeve, furnizimi me pajisje, instalimi dhe mirëmbajtja e tyre realizohen në mënyrë të koordinuar, menaxhimi i këtyre proceseve bëhet më i strukturuar dhe më i lehtë për institucionet dhe kompanitë.
Një element i rëndësishëm i këtij organizimi është edhe hartimi i planeve të evakuimit, të cilat përgatiten në përputhje me legjislacionin në fuqi në Kosovë dhe me standardet ndërkombëtare ISO 23601 dhe ISO 7010. Këto plane përfshijnë përcaktimin e rrugëve të evakuimit, vendosjen e sinjalistikës së standardizuar dhe orientimin e stafit për reagim në situata emergjente.
Përmes këtij organizimi, bizneset dhe institucionet mund të menaxhojnë në mënyrë më të qartë masat e mbrojtjes nga zjarri dhe të sigurojnë funksionimin e vazhdueshëm të sistemeve të sigurisë në objektet e tyre.
Për më shumë kontaktoni:
Tel: +383 44 504 605
Facebook: Albkos Safety
Instagram: albkossafety
Web: www.albkossafety.com
Emaili: info@albkossafety.com