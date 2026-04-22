Siguri e dëshmuar në çdo kilometër: Gomat verore Lassa, zgjedhja e parë e shoferëve në Kosovë
Me teknologjinë Nextgen dhe certifikimin TÜV SÜD, Lassa vazhdon të vendosë standarde të larta për performancë dhe qëndrueshmëri.
Në rrugët e Kosovës, ku vera sjell temperatura të larta dhe sfida të ndryshme në qarkullim, shoferët kërkojnë një partner që nuk i lë në baltë. Gomat Lassa, një brend i Brisa Bridgestone Sabancı Manufacturing and Trading Inc. mbetet zgjedhja kryesore për ata që kërkojnë siguri maksimale, kursim dhe teknologji të fjalës së fundit.
Teknologji e avancuar për kërkesat e sotme
Gomat Lassa janë të projektuara për t’iu përgjigjur nevojave moderne të transportit. Me integrimin e teknologjisë Nextgen, këto goma ofrojnë një strukturë më të qëndrueshme dhe efiçencë më të lartë. Duke kuptuar trendet e reja të industrisë auto, Lassa ofron modele që janë EV Ready, të optimizuara posaçërisht për automjetet elektrike dhe hibride, duke garantuar performancë të lartë edhe nën peshën dhe fuqinë e këtyre mjeteve.
Katër modelet elitare të gomave verore që zotërojnë rrugën
Gama verore e Lassa-s në Kosovë përfaqësohet nga katër modele elitare, të cilat tashmë kanë fituar besimin e konsumatorëve:
- REVOLA: Një gomë EV Ready me teknologjinë Nextgen. Ky model është i preferuari i shoferëve që kërkojnë frenim të shkurtër dhe siguri maksimale, duke ofruar një udhëtim të qetë dhe efiçencë të lartë të karburantit/energjisë.
- DRIVEWAYS SPORT +: E krijuar për ata që nuk bëjnë kompromis me performancën. Kjo gomë ofron kontroll të shkëlqyer në shpejtësi të larta dhe stabilitet të lartë në kthesa, duke siguruar një përvojë drejtimi sportive dhe të sigurt.
- COMPETUS H/P3: Fuqia takon sigurinë. Ideale për SUV dhe automjete 4x4, kjo gomë është e dëshmuar për kapjen e saj të fortë në asfalt, duke garantuar komoditet edhe në udhëtimet më të gjata verore.
- TRANSWAY 3+: Zgjedhja numër një për sektorin tregtar. E njohur për jetëgjatësinë e saj dhe rezistencën ndaj ngarkesave, kjo gomë siguron që biznesi juaj të lëvizë pa ndalesa dhe me kosto të reduktuar operative.