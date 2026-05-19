ARTEVO nga REHAU po zhvillohet në një familje të plotë sistemesh të profileve të dritareve për shtëpinë bashkëkohore
ARTEVO nga REHAU po hyn në një fazë të re zhvillimi si një zgjidhje për shtëpinë bashkëkohore. Në panairin tregtar Frontale 2026, REHAU prezantoi zhvillimin e ARTEVO-s si një sistem i plotë premium me një derë të re ngritëse-rrëshqitëse dhe një zgjidhje të re për derën e hyrjes. Kështu, ARTEVO po fiton një zbatim akoma më të gjerë në arkitekturë dhe në jetën e përditshme, duke u pozicionuar si një produkt që përmbush kërkesat e reja për më shumë dritë, më shumë hapësirë dhe një nivel më të lartë rehatie në shtëpi, por edhe në ambientet e zyrës.
Në kohë kur dritarja prej vitesh nuk shihet më vetëm si një element ndërtimi, por si pjesë e përjetimit të përgjithshëm të hapësirës, ARTEVO u pozicionua në treg si një zgjidhje inovative që bashkon estetikën me performancën. Këto karakteristika janë një përgjigje edhe ndaj pritjeve të përdoruesve të cilët nuk kërkojnë vetëm një pamje të bukur, por edhe stabilitet, qetësi, siguri dhe vlerë afatgjatë.
Një nga avantazhet më të forta të këtij sistemi të dritareve është mënyra se si e hap ambientin me më shumë dritë natyrale, linja më të pastra dhe ndjesi lehtësie vizuale. Këto cilësi sot po bëhen gjithnjë e më të rëndësishme edhe për arkitektët edhe për njerëzit që dekorojnë shtëpitë e tyre. Në këtë kuptim, ARTEVO nuk ofron vetëm një zgjidhje teknike, por edhe kontribuon në atmosferën e hapësirës, në ndjenjën e hapësirës dhe në një mjedis më të qetë dhe më të rregullt.
Vlera e vërtetë e sistemit njihet kur atë e takoni çdo ditë. Domethënë, shtëpia mbrohet më mirë nga zhurmat e jashtme, temperatura në dhomë është më e qëndrueshme dhe rehatia në hapësirë nuk varet më nga stina. Kjo e bën dritaren pjesë të cilësisë së jetës, kurse mu në këtë pikë ARTEVO tregon thelbin e vet, si një zgjidhje e krijuar për të sjellë rehati të qetë dhe siguri, pa bërë kompromis me dizajnin.
Inovacionet e prezantuara në Frontale 2026 e përforcojnë më tej këtë përshtypje. Koncepti i ri i pragut të ulët në derën ngritëse-rrëshqitëse lejon një kalim më elegant dhe natyror midis hapësirës së brendshme dhe asaj të jashtme, diçka që është veçanërisht e rëndësishme në shtëpitë bashkëkohore me sipërfaqe më të mëdha xhami dhe me një lidhje të fortë me tarracën, oborrin ose kopshtin. Njëkohësisht, gatishmëria për integrimin e komponentëve inteligjentë tregon se ARTEVO është zhvilluar si një platformë që duhet t'i përgjigjet mënyrës së jetesës të së ardhmes.
Një anë e fortë e sistemit është edhe fleksibiliteti i tij në dizajn. Me mbi 2000 opsione ngjyrash dhe formash, ARTEVO bëhet edhe pjesë e identitetit vizual të objektit. Pikërisht për këtë ai përshtatet në mënyrë po aq bindëse edhe në arkitekturën bashkëkohore minimaliste edhe në shtëpitë me karakter më të ngrohtë dhe më të personalizuar.
Nga aspekti i efikasitetit të energjisë, ARTEVO është një përgjigje ndaj nevojës së jetesës bashkëkohore që shtëpia të ruajë më mirë temperaturën e saj dhe të jetë më e qëndrueshme gjatë gjithë vitit. Me këtë ajo ofron cilësi më të lartë të jetesës së përditshme me më pak humbje energjie.
Se kemi të bëjmë me një produkt me peshë të fortë profesionale dhe të tregut, tregohet edhe nga mirënjohjet ndërkombëtare që ARTEVO ka marrë tashmë. Pas GermanDesignAward 2024, varianti ARTEVOTERRA fitoi GermanDesignAward 2025, iFDESIGNAWARD 2025 dhe RedDotAward 2025 në fushën e dizajnit të qëndrueshëm. Këto çmime nuk janë vetëm konfirmim i cilësisë vizuale të sistemit, por edhe një sinjal i qartë se bëhet fjalë për një zgjidhje që njihet edhe nga komuniteti ndërkombëtar profesional.
Me zgjerimin e fundit të ofertës, ARTEVO nga REHAU pozicionohet gjithnjë e më qartë si një sistem premium që ndjek stilin bashkëkohor të jetesës. Ai sjell më shumë dritë, më shumë paqe, më shumë liri në dizajn dhe një logjikë më të qartë energjie në shtëpi ose në ambientin e zyrës. Është pjesë e një vizioni më të gjerë për të krijuar një hapësirë që duket bashkëkohore, funksionon me zgjuarsi dhe është ndërtuar për të zgjatur.
Grupi REHAU bashkon kompani nga sektorët e ndërtimit, inxhinierisë industriale, materialeve, mjekësisë, mobilitetit dhe mobiljeve nën një çati. Me zgjidhje të bazuara në polimere, kjo kompani globale gjeneron të ardhura vjetore prej rreth 3 miliardë eurosh. Shpirti pionier dhe energjia vizionare frymëzojnë më shumë se 13 000 punonjës në mbarë botën për të përmirësuar jetën e njerëzve përmes zbatimit të teknologjive inovative. Engineering progress. Enhancing lives.