Si t’i hiqni njollat a kafesë nga tapeti
Njollat e kafesë njihen si shumë të vështira për t’u hequr për shkak të përbërjes së tyre të veçantë.
Të kuptuarit pse janë kaq kokëforta ju ndihmon t’i trajtoni më me efektivitet dhe të parandaloni dëmtime afatgjata në tapete, mobilje të veshura me pëlhurë apo dyshekë.
Ja pse njollat e kafesë janë sfiduese:
Taninet: Këto përbërës natyralë bimorë i japin kafesë ngjyrën e saj të thellë dhe lidhen shpejt me fijet e pëlhurës, duke e bërë njollën të vështirë për t’u larguar.
Pigmentet: Pigmentet e errëta të kafesë depërtojnë thellë në pëlhura, duke lënë shenja të dukshme, veçanërisht në sipërfaqe me ngjyra të çelëta.
Përthithja e shpejtë: Lëngjet si kafeja përthithen shpejt nga fijet e tapetit dhe mobiljeve, duke rritur mundësinë që njolla të fiksohet.
Përbërës shtesë: Qumështi dhe sheqeri në kafe mund të lënë mbetje ngjitëse, të cilat tërheqin papastërti dhe shkaktojnë aroma të pakëndshme me kalimin e kohës.
Hapat për heqjen e njollës në shtëpi (DIY)
Heqja e njollave të kafesë në shtëpi mund të jetë e thjeshtë nëse veproni shpejt dhe ndiqni hapat e duhur. Ja si të pastroni në mënyrë efektive tapetet, mobiljet apo dyshekët:
Thithni lëngun: Përdorni një leckë të pastër dhe të thatë për të thithur sa më shumë kafe që të jetë e mundur. Mos e fërkoni, pasi kjo e shtyn njollën më thellë.
Aplikoni një solucion pastrimi: Përzieni 1 lugë gjelle detergjent enësh, 1 lugë gjelle uthull të bardhë dhe 2 gota ujë të ngrohtë. Vendoseni solucionin mbi njollë duke e tamponuar me një leckë të pastër.
Thithni përsëri: Përdorni një leckë të thatë për të ngritur njollën dhe për të hequr lëngun e tepërt. Përsëriteni procesin derisa njolla të zbehet.
Shpëlani me ujë: Shpëlajeni lehtë zonën me ujë të ftohtë dhe thajeni duke e tamponuar me një peshqir.
Thajeni zonën: Vendosni një peshqir të pastër mbi vendin e njollës dhe shtypeni lehtë për të përthithur lagështinë e mbetur. Lëreni të thahet plotësisht në ajër.
Për njolla më kokëforta, mund të konsideroni metoda pastrimi të thatë për tapete, të cilat ofrojnë alternativa efektive pa e lagur tepër tapetin.