Si ta bëni prekjen intime më të këndshme: Këshillat që ekspertët i konsiderojnë më të rëndësishme
Nuk ka teknikë universale; çelësi është komunikimi, higjiena, durimi dhe aftësia për të dëgjuar trupin e partneres
Prekja intime me duar shpesh shihet vetëm si pjesë hyrëse e marrëdhënies seksuale, por ekspertët e seksologjisë dhe marrëdhënieve thonë se ajo mund të jetë një përvojë shumë e rëndësishme në vetvete. Për shumë gra, stimulimi i kujdesshëm, i ngadalshëm dhe i përshtatur me reagimet e trupit mund të jetë më i këndshëm sesa depërtimi vaginal.
Megjithatë, çelësi nuk qëndron te një teknikë e vetme, por te komunikimi, higjiena, ritmi dhe vëmendja ndaj partneres.
Njihni trupin dhe mos supozoni
Një nga gabimet më të shpeshta është supozimi se të gjitha gratë reagojnë njësoj. Trupi i secilës është i ndryshëm, prandaj është e rëndësishme të mos mbështeteni vetëm në “rregulla” të përgjithshme.
Klitorisi është organi kryesor i kënaqësisë seksuale te gratë dhe ka një strukturë shumë më të madhe sesa pjesa e dukshme nga jashtë. Për këtë arsye, shumë gra kanë nevojë për stimulim të jashtëm për të arritur kënaqësi të plotë. Depërtimi vaginal, i vetëm, nuk është gjithmonë i mjaftueshëm.
Higjiena është e domosdoshme
Para çdo kontakti intim, duart duhet të jenë të pastra. Larja e duarve dhe thonjtë e shkurtuar e të lëmuar janë shumë të rëndësishëm, sepse zona intime është e ndjeshme dhe mund të irritohet lehtë.
Kjo nuk është vetëm çështje rehatie, por edhe shëndeti. Bakteret nga duart mund të shkaktojnë irritime, infeksione ose shqetësime të tjera. Kujdesi i thjeshtë para kontaktit intim e bën përvojën më të sigurt dhe më të këndshme.
Pyetni çfarë i pëlqen partneres
Komunikimi nuk e prish momentin intim; përkundrazi, shpesh e përmirëson. Pyetje të thjeshta si “A të pëlqen kështu?”, “A dëshiron më ngadalë?” ose “Si dëshiron të të prek?” mund ta bëjnë përvojën më të afërt dhe më të sigurt.
Edhe në një lidhje të gjatë, dëshirat mund të ndryshojnë nga dita në ditë. Prandaj, kontrollimi i herëpashershëm i reagimit të partneres tregon kujdes, vëmendje dhe respekt.
Mos nxitoni
Kalimi i menjëhershëm në prekje intensive zakonisht nuk është ide e mirë. Ekspertët këshillojnë që të fillohet ngadalë, me përqafime, puthje dhe prekje të buta, në mënyrë që trupi të relaksohet dhe eksitimi të ndërtohet natyrshëm.
Prekja e ngadalshme, e parashikueshme dhe e qëndrueshme shpesh është më e këndshme sesa lëvizjet e shpejta, të forta ose të çrregullta. Qëllimi nuk është të tregoni “aftësi”, por të ndiqni reagimin e trupit të partneres.
Lubrifikimi mund ta bëjë përvojën më të rehatshme
Përdorimi i lubrifikantit mund të ndihmojë në uljen e fërkimit dhe në rritjen e rehatisë. Kjo nuk do të thotë se partnerja nuk është e eksituar. Lubrifikimi natyror mund të ndikohet nga stresi, lodhja, dehidratimi, ndryshimet hormonale, menopauza ose përdorimi i disa barnave.
Lubrifikantët me bazë uji zakonisht janë zgjedhje praktike, sepse përshtaten me prezervativë dhe lodra seksuale. Megjithatë, është mirë të pyetet partnerja për preferenca ose ndjeshmëri të mundshme ndaj përbërësve të caktuar.
Mbani ritmin kur diçka funksionon
Një gabim i zakonshëm është ndryshimi i lëvizjes pikërisht kur partnerja po e shijon. Nëse ajo jep shenja se ritmi është i mirë, me fjalë, frymëmarrje apo lëvizje të trupit, mos e ndryshoni menjëherë.
Qëndrueshmëria është shpesh më e rëndësishme sesa kreativiteti i tepruar. Nëse nuk jeni të sigurt, pyetni me qetësi dhe vazhdoni në mënyrën që i jep më shumë kënaqësi.
Kombinoni prekjen me afërsi emocionale
Prekja intime nuk është vetëm veprim fizik. Ajo lidhet edhe me praninë, vëmendjen dhe ndjenjën se partnerët janë të lidhur me njëri-tjetrin.
Puthjet, përqafimet, fjalët e buta, kontakti me sy dhe komunikimi gjatë aktit mund ta bëjnë përvojën më të plotë. Për shumë çifte, pikërisht kjo prani emocionale është ajo që e rrit kënaqësinë.
Mos harroni sigurinë seksuale
Edhe pse rreziku i infeksioneve seksualisht të transmetueshme është më i ulët në këtë formë kontakti sesa në disa forma të tjera marrëdhënieje seksuale, ai nuk është gjithmonë zero. Në rast të partnerëve të shumtë, infeksioneve kronike ose mungesës së testimeve të fundit, mund të përdoren doreza lateksi ose nitrili.
Më e rëndësishmja është që të dy partnerët të ndihen të sigurt, të respektuar dhe të lirë të thonë çfarë u pëlqen dhe çfarë jo.
Në fund, të jesh “i mirë” në prekjen intime nuk do të thotë të zotërosh një teknikë të fshehtë. Do të thotë të jesh i pranishëm, i kujdesshëm, i pastër, komunikues dhe i gatshëm të dëgjosh trupin dhe fjalët e partneres. /Telegrafi/