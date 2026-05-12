Si ta bëni orkiden të lulëzojë më shumë? Ka një gjë që duhet të bëni sapo ta sillni në shtëpi
Orkidetë janë ndër bimët më të njohura të shtëpisë dhe jetëgjatësia e tyre mund të zgjasë më shumë se 15 vjet. Edhe pse shumë i konsiderojnë ato të vështira për t'u mirëmbajtur, ekspertët theksojnë se me kujdesin e duhur, ato mund të mbeten të shëndetshme dhe të lulëzojnë me bollëk për një kohë të gjatë.
Sipas këshillave nga kopshtarët në Epic Gardening, ka disa hapa të rëndësishëm që duhen ndërmarrë pas blerjes së një orkideje për të inkurajuar lulëzime të forta dhe afatgjata.
Nga mbjellja dhe ujitja deri te ushqyerja e duhur, kujdesi për orkidenë kërkon vëmendje të veçantë. Megjithatë, ekspertët theksojnë se një gjë është më e rëndësishme menjëherë pas sjelljes së bimës në shtëpi.
Siç thonë ata, gjëja e parë që duhet t'i kushtoni vëmendje është vendosja e orkidesë në vendin e duhur.
Orkidetë njihen për ndjeshmërinë e tyre ndaj kushteve mjedisore, prandaj është e rëndësishme të gjesh një vend që i siguron bimës sasinë e duhur të dritës. Është drita që përcakton intensitetin e lulëzimit dhe për shumicën e varieteteve, drita indirekte është zgjidhja më e mirë.
Një nga speciet më të njohura në shtëpi është Phalaenopsis, e njohur edhe si orkideja flutura. Kjo specie lulëzon më mirë në dhoma me shumë dritë, por pa rrezet e diellit direkte.
Ekspertët paralajmërojnë se orkidetë nuk duhet të ekspozohen kurrë ndaj rrezeve të diellit, pasi kjo mund të dëmtojë gjethet dhe të çojë në rënie të parakohshme të luleve.
Për të parandaluar ekspozimin e tepërt në diell, rekomandohet të instaloni perde transparente që mund të filtrojnë dritën dhe t'i sigurojnë bimës mbrojtje të mjaftueshme.
Gjatë periudhave kur nuk ka dritë të mjaftueshme natyrore, rekomandohet të përdorni ndriçim artificial shtesë, veçanërisht në dhomat që nuk janë të ndriçuara mjaftueshëm.
Vendosja e një orkideje Phalaenopsis në prag të dritares mund të jetë një zgjedhje e mirë, por ekspertët këshillojnë të zgjidhni dritare që shikojnë nga veriu ose lindja, sepse ekziston rreziku më i vogël i rrezeve të diellit direkte në ato anë.
Nëse janë në dispozicion vetëm dritare me pamje nga jugu, rekomandohet që orkideja të vendoset larg dritares për të shmangur dëmtimet e shkaktuara nga dielli.